1 марта станет ключевой датой в судьбе курортного сезона 2021 года 

Российские туроператоры вычислили дату, после которой можно будет судить о курортном сезоне в условиях пандемии. Об этом в эфире РБК-ТВ рассказали глава TUI Россия Тарас Демура и гендиректор TEZ TOUR Воскан Арзуманов

Эксперты предположили, что в 2021 году есть два сценария функционирования туристического рынка.

Первый подразумевает активную вакцинацию по всему миру и постепенный спад вспышки COVID-19, а второй подразумевает очередную потерю сезона.

«Ключевая дата — 1 марта. Если мы понимаем, что к этому моменту есть серьезная тенденция на улучшение ситуации с коронавирусом, то еще не поздно продать лето. Если улучшений нет, то половину планов по сезону можно забыть».

В свою очередь Арзуманов отметил, что спрогнозировать, когда индустрия вернется к привычному формату работы, невозможно.