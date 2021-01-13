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1 марта станет ключевой датой в судьбе курортного сезона 2021 года 

Даня Виттиг 18 часов назад
1 марта станет ключевой датой в судьбе курортного сезона 2021 года
Фото: depositphotos.com
Российские туроператоры вычислили дату, после которой можно будет судить о курортном сезоне в условиях пандемии. Об этом в эфире РБК-ТВ рассказали глава TUI Россия Тарас Демура и гендиректор TEZ TOUR Воскан Арзуманов.
Эксперты предположили, что в 2021 году есть два сценария функционирования туристического рынка.
Первый подразумевает активную вакцинацию по всему миру и постепенный спад вспышки COVID-19, а второй подразумевает очередную потерю сезона.

«Ключевая дата — 1 марта. Если мы понимаем, что к этому моменту есть серьезная тенденция на улучшение ситуации с коронавирусом, то еще не поздно продать лето. Если улучшений нет, то половину планов по сезону можно забыть».

В свою очередь Арзуманов отметил, что спрогнозировать, когда индустрия вернется к привычному формату работы, невозможно.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в России ввели нормативы пляжного отдыха.
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Отдых в России , Российские туроператоры , Тарас Демура , Воскан Арзуманов , РБК
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