Чем опасно самое соленое озеро России 

Самое соленое озеро России находится в Астраханской области на территории Богдинско-Баскунчакского заповедника — Баскунчак. В это место ежегодно приезжают множество туристов ради оздоровления и уникальных снимков, однако это озеро может быть и опасным. «Рамблер» расскажет об этом подробнее.

В первую очередь стоит перечислить полезные свойства озера Баскунчак. Многие исследователи уверены, что по своим свойствам оно превосходит целебную воду Мертвого моря. Вода и грязи из астраханского озера благотворно влияют на работу суставов и органов дыхания, стимулируют кровообращение, улучшают обмен веществ, функционирование желчевыводящих протоков и печени, повышают иммунитет, выводят из организма токсины и оздоравливают кожу.

А вот опасность озера заключается в изношенной канализационной системе близлежащего села Нижний Баскунчак. Прорывы труб приводят к проникновению в грунт водоема отходов, которые способны нанести непоправимый урон его экологии. Также отношение местных властей к решению вопроса сточных вод, может привести к экологической катастрофе и отнять желание у людей принимать солевые ванны.

Еще опасность может поджидать людей и на берегах озера Баскунчак. Дело в том, что долгое нахождение на побережье с высокой концентрацией соли под палящим солнцем может привести к ожогам и потере сознания.

Также в среднем 75 дней в году в районе озера Баскунчак образуются пыльные бури.