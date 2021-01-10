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Чем опасно самое соленое озеро России 

Мария Грибова 10 января 2021
Чем опасно самое соленое озеро России
Фото: depositphotos.com
Самое соленое озеро России находится в Астраханской области на территории Богдинско-Баскунчакского заповедника — Баскунчак. В это место ежегодно приезжают множество туристов ради оздоровления и уникальных снимков, однако это озеро может быть и опасным. «Рамблер» расскажет об этом подробнее.
В первую очередь стоит перечислить полезные свойства озера Баскунчак. Многие исследователи уверены, что по своим свойствам оно превосходит целебную воду Мертвого моря. Вода и грязи из астраханского озера благотворно влияют на работу суставов и органов дыхания, стимулируют кровообращение, улучшают обмен веществ, функционирование желчевыводящих протоков и печени, повышают иммунитет, выводят из организма токсины и оздоравливают кожу.
А вот опасность озера заключается в изношенной канализационной системе близлежащего села Нижний Баскунчак. Прорывы труб приводят к проникновению в грунт водоема отходов, которые способны нанести непоправимый урон его экологии. Также отношение местных властей к решению вопроса сточных вод, может привести к экологической катастрофе и отнять желание у людей принимать солевые ванны.
Еще опасность может поджидать людей и на берегах озера Баскунчак. Дело в том, что долгое нахождение на побережье с высокой концентрацией соли под палящим солнцем может привести к ожогам и потере сознания.
Также в среднем 75 дней в году в районе озера Баскунчак образуются пыльные бури.
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