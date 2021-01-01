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Россиянам запретили брать животных на пляж 

Даня Виттиг 2 часа назад
Россиянам запретили брать животных на пляж
Фото: depositphotos.com
Россиянам запрещается брать с собой на пляж животных, кроме собак-поводырей. Эту информацию подтвердил глава МЧС России Евгений Зиничев.
С 1 января 2021 года гражданам запрещается брать с собой к водоему животных, кроме собак-поводырей.
Помимо этого посетителям пляжей запрещается играть в спортивные игры в неотведённых для этих целей местах, а также «допускать действия, связанные с подбрасыванием, нырянием и захватом купающихся».
Также нельзя купаться при подъёме на пляже красного или чёрного флагов, заплывать за буйки, срывать и топить их.
Ранее "Рамблер" сообщал, как обнаженная россиянка удивила местных на пляже в Сочи.
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Отдых в России , Евгений Зиничев , МЧС
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