Россиянам запретили брать животных на пляж 

Евгений Зиничев. Россиянам запрещается брать с собой на пляж животных, кроме собак-поводырей. Эту информацию подтвердил глава МЧС России

С 1 января 2021 года гражданам запрещается брать с собой к водоему животных, кроме собак-поводырей.

Помимо этого посетителям пляжей запрещается играть в спортивные игры в неотведённых для этих целей местах, а также «допускать действия, связанные с подбрасыванием, нырянием и захватом купающихся».

Также нельзя купаться при подъёме на пляже красного или чёрного флагов, заплывать за буйки, срывать и топить их.