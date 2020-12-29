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В Сочи приняли меры для защиты туристов от коронавируса 

TourDom 8 часов назад
В Сочи приняли меры для защиты туристов от ковид
Фото: Tourdom.ru
В Сочи во время новогодних праздников ждут более 260 тысяч туристов. Власти принимают меры для защиты жителей и отдыхающих от коронавируса, сообщает пресс-служба администрации города.
В частности, на курорте подготовлено 1020 койко-мест для заразившихся коронавирусной инфекцией. Они расположены в пяти госпиталях. В Министерстве здравоохранения Краснодарского края подчеркивают, что все инфекционные отделения обеспечены медикаментами и средствами индивидуальной защиты в необходимом объеме, а сотрудники еженедельно проходят ПЦР-тестирование.
В Сочи также начал работу обсерватор для изоляции туристов с признаками COVID-19. В администрации города отметили, что выявлять отдыхающих с температурой и другими симптомами будут дежурные группы медиков и сотрудники Роспотребнадзора на ж/д вокзале и в аэропорту.
Специальные меры безопасности принимаются на горнолыжных курортах. Здесь работают волонтеры, которые разводят потоки туристов и контролируют соблюдение масочного режима и социальной дистанции. Повсеместно ведется термометрия. Все кабинки канатных дорог каждые четыре часа дезинфицируются, санитарную обработку регулярно проводят в зонах касс. Во избежание образования очередей на курортах распределено разное время действия ски-пассов, сообщили в администрации Сочи.
Кроме того, туристы в течение всего зимнего сезона смогут сдавать тест на коронавирус непосредственно на горных курортах. Так, в «Роза Хутор» совместно с клиникой «Екатерининская» развернута лаборатория для сдачи ПЦР-теста и проведения экспресс-теста на антиген, результат которого готовят в течение получаса. На Красной Поляне обследования проводят в медицинском центре на «Поляне 960». В Горно-туристическом центре «Газпром» тестирование ведет медцентр «Альпика Мед».
Зимний сезон на горных курортах Сочи официально начался в конце прошлой недели. На Красной Поляне в первый день катания сообщалось о длинных очередях. Но впоследствии ситуацию удалось разрешить.
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Отдых в России , Газпром , Роспотребнадзор
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