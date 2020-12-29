Москвичей обвинили во вспышке коронавируса в Крыму

Жители Крыма недовольны сложившейся на полуострове ситуацией со вспышкой коронавируса и называют виновными в распространении инфекции туристов из Москвы. Об этом рассказала одна из местных жительниц в собственном блоге на платформе «Яндекс. Дзен»

По ее словам, население региона считает, что именно путешественникам из столицы «не терпелось свалить в отпуск из своего зараженного города».

«Когда началось отслеживание перемещения больных, именно из Москвы были практически все завозы COVID-19. Москва — мегаполис, это естественно, что там больше всего заразы. Но вот то, что они все поехали к нам — вот беда»,

— отметила автор поста.

Блогерша подчеркнула, что, вероятно, если бы республику не открыли для въезда представителей других регионов, вспышки коронавируса не произошло бы. Таким образом, население региона буквально «расплачивается собственным здоровьем» за минувший курортный сезон.

Вдобавок, отметила крымчанка, есть мнение, что именно из Крыма и Краснодарского края «вирус поехал по всей России».

«Ну, какая нужда была ехать на отдых именно этим летом? Сидели бы по домам и отдыхали на своих дачах»,

— заключила женщина, добавив, что именно такие мысли в настоящее время посещают жителей полуострова.

29 ноября сообщалось , что житель Самарской области заразился коронавирусом и умер во время свадебного путешествия в Крыму. Пенсионер из Сызрани отправился на море вместе с женой, чтобы отметить там «золотую» свадьбу, 50-летие семейной жизни. Однако на курорте пожилая пара подхватила инфекцию: мужчина умер, а его супруга проходит лечение в больнице.