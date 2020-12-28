Куда поехать кататься на горных лыжах в России 

Этой зимой по западным трассам российским лыжникам прокатиться, увы, не удастся, но в России есть не менее годные горнолыжные курорты, на которых можно прекрасно провести время. О наиболее интресных из них читайте в материале «Рамблера».

Роза Хутор

Разумеется, первое, что приходит на ум, это знаменитый горнолыжный курорт в Сочи. Здесь множество спусков для отдыхающих любого уровня подготовки: 19 красных и 11 черных трасс, а также множество зеленых и синих. Подойдет и новичкам, и тем, кто только делает первые шаги в катании на горных лыжах.

Шерегеш

Этот горнолыжный курорт, расположенный в Кемеровской области, официально считается одним из лучших горнолыжных курортов России. А в 2013 году Шерегеш вошел в книгу рекордов Гиннесса: тогда на трассах был проведен бикини-заезд, в котором приняли участие 500 человек. Будьте уверены, скучно здесь точно не будет. Трассы в Шерегеше в основном зеленые и красные, есть несколько участков черного уровня сложности.

Домбай

Этот престижный курорт расположился на территории Карачаево-Черкесской республики. Это не только популярное место отдыха активных туристов, но и уникальный заповедник. Здесь всего три трассы: красная, синяя и зеленая. Из-за этого на подъемниках в высокий сезон собираются очереди.

Приэльбрусье

Если вы только делаете первые шаги в катании на горных лыжах, лучше всего вам подойдут трассы Эльбруса, опытным горнолыжникам стоит выбрать склоны Чегета.

Сорочаны

Этот курорт считается одним из лучших в Подмосковье, где детей (и не только) обучают катанию на горных лыжах. Трассы здесь легкого и среднего уровней сложности, поэтому курорт — идеальное место для новичков в горнолыжном спорте.