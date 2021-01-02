Что подавали в вагонах-ресторанах в СССР 

В СССР была целая культура общепита. Еда должна была быть питательной и соответствовать установленным стандартам. Особенное внимание уделяли железнодорожному питанию. Большинство советских людей, конечно, брали в дорогу еду с собой: яйца с солью, курицу, бутерброды, огурцы, однако в поездах были предусмотрены и вагоны-рестораны. "Рамблер" рассказывает, как они были устроены и что там подавали.

Вагон-рестораны появились еще до революции, однако тогда они были недоступны для большинства пассажиров. Ассортимент утверждался Министерством торговли СССР. Меню зависело от времени поезда в пути. В него должны были входить три-пять холодных блюд и закусок, два первых блюда и два-три вторых, кондитерские и хлебобулочные изделия, горячие и безалкогольные напитки.

Кадр из фильма "Встретимся у фонтана"

Например, пассажирам могли подавать салат из капусты, рыбные консервные закуски, сыр, колбасу, яйца под майонезом, гуляш из говядины, жареную рыбу, яичницу с зеленым горошком и сосиски. К основным блюдам полагался гарнир: жареная картошка, пюре, рисовая каша. Днем продавались комплексные обеды, один-два варианта. К примеру, борщ или щи с мясом, лапша, тушеное мясо или бифштекс. Их могли разносить официанты по вагонам.

"Полный обед выходил в те же 1.20-1.50 р. (без спиртного, конечно). Качество и ассортимент очень сильно зависели от конкретного поезда. Помнится, самую вкусную рыбу в кляре я пробовал в поезде "Омск-Симферополь" в 1985", — вспомнил один из пользователей Сети.

Из напитков — компот из сухофруктов, кисель, чай или кофе. Кроме того, в вагонах-ресторанах можно было заказать пиво, винно-водочные и табачные изделия.