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Названы самые веселые способы празднования новогодних онлайн-корпоративов 

Мир24 11 часов назад
Названы самые веселые виды новогодних онлайн-корпоративов
Фото: Мир24
Пандемия — не повод отменять корпоратив. Те, кто долго работал на удаленке, решили провести и традиционную новогоднюю вечеринку в интернете. Как отметить наступающий Новый год с коллегами в новых условиях, узнал корреспондент «МИР 24» Андрей Еганов.
Вадим — организатор праздников. Когда из-за пандемии классические вечеринки закончились, шоумен решил уйти в сеть.

«Принципы просты: мы ведем трансляцию игры в прямом эфире. Гости обсуждают в мессенджерах, присылают ответы, время два часа, число участников не ограничено», — поделился организатор праздников Вадим Ерохин.

Ведущий выходит в эфир из дома. Из оборудования есть несколько мониторов, наушники и интернет. А вот у его коллеги Даниила Стрельникова свой подход к таким праздникам. Его мероприятия состоят из дегустаций и мастер-классов. Чаще всего заказчики приглашают профессионального сомелье, а напитки доставляют сотрудникам на дом. Но так проходят далеко не все корпоративы. Одну студию уже прозвали домом онлайн-праздников. Звук, свет, декорации — все как на телевидении.
Кроме ведущих здесь работает целая команда: режиссер, сценарист, операторы, музыканты, технические сотрудники. В программе есть выступления артистов, розыгрыши и даже танцы. А по ту сторону экрана — от 100 до тысячи человек.
«Все гости на корпоративе смотрят трансляцию через Zoom, участвуют с помощью своих смартфонов, самое главное, мы добились эффекта присутствия, полного погружения. Такие гибридные праздники, когда в офис могут приехать аниматоры и развлекать вас», — сказал владелец агентства праздников Игорь Смирнов.
Кроме развлекательной составляющей организаторы сетевых праздников решили и гастрономический вопрос. Все-таки корпоратив — это не только музыка и танцы.

«Мы разработали некие доставки, чтобы все коллеги попробовали одни и те же вкусности, десерты. Это некий фуршет доставляется в вашу квартиру», — добавил ведущий праздников Марк Мирзоян.

Новое время диктует новые условия. В этом году онлайн-вечеринок стало значительно больше, но потребность в живых эмоциях и общении осталась. Как скоро ее получится удовлетворить, зависит от эпидемиологической ситуации.
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Комментарии
Отдых в России , Игорь Смирнов
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