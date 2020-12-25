Названы самые веселые виды новогодних онлайн-корпоративов

Пандемия — не повод отменять корпоратив. Те, кто долго работал на удаленке, решили провести и традиционную новогоднюю вечеринку в интернете . Как отметить наступающий Новый год с коллегами в новых условиях, узнал корреспондент «МИР 24» Андрей Еганов.

Вадим — организатор праздников. Когда из-за пандемии классические вечеринки закончились, шоумен решил уйти в сеть.

«Принципы просты: мы ведем трансляцию игры в прямом эфире. Гости обсуждают в мессенджерах, присылают ответы, время два часа, число участников не ограничено», — поделился организатор праздников Вадим Ерохин.

Ведущий выходит в эфир из дома. Из оборудования есть несколько мониторов, наушники и интернет. А вот у его коллеги Даниила Стрельникова свой подход к таким праздникам. Его мероприятия состоят из дегустаций и мастер-классов. Чаще всего заказчики приглашают профессионального сомелье, а напитки доставляют сотрудникам на дом. Но так проходят далеко не все корпоративы. Одну студию уже прозвали домом онлайн-праздников. Звук, свет, декорации — все как на телевидении.

Кроме ведущих здесь работает целая команда: режиссер, сценарист, операторы, музыканты, технические сотрудники. В программе есть выступления артистов, розыгрыши и даже танцы. А по ту сторону экрана — от 100 до тысячи человек.

«Все гости на корпоративе смотрят трансляцию через Zoom, участвуют с помощью своих смартфонов, самое главное, мы добились эффекта присутствия, полного погружения. Такие гибридные праздники, когда в офис могут приехать аниматоры и развлекать вас», — сказал владелец агентства праздников Игорь Смирнов

Кроме развлекательной составляющей организаторы сетевых праздников решили и гастрономический вопрос. Все-таки корпоратив — это не только музыка и танцы.

«Мы разработали некие доставки, чтобы все коллеги попробовали одни и те же вкусности, десерты. Это некий фуршет доставляется в вашу квартиру», — добавил ведущий праздников Марк Мирзоян.

Новое время диктует новые условия. В этом году онлайн-вечеринок стало значительно больше, но потребность в живых эмоциях и общении осталась. Как скоро ее получится удовлетворить, зависит от эпидемиологической ситуации.