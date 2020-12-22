Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶

Обстановку на вершине горного курорта Сочи показали на видео 

Lenta.ru 10 часов назад
В сети появилось видео, на котором показана обстановка на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи. На ролик, опубликованный в сторис на странице в Instagram противолавинной службы курорта, обратил внимание закрытый аккаунт @krasnodar_kray, освещающий жизнь на Кубани.
На кадрах запечатлено происходящее на отметке «Роза Пик», расположенной на вершине горного хребта Аибга на высоте 2320 метров — видно, что территория смотровой площадки заметена плотным слоем осадков.
Уточняется, что во вторник, 22 декабря, на пике туманно, идет слабый снег, а видимость составляет приблизительно 50 метров. При этом известно, что за минувшие день и ночь на высоте выпало 38 сантиметров снега.
Старт горнолыжного сезона на «Розе Хутор» в Сочи перенесли на неделю из-за теплой погоды. Трассы, предположительно, станут доступны 25 декабря. Еще в ноябре там заготовили 150 кубометров искусственного снега, однако для комфортного и безопасного катания его пока недостаточно. В настоящее время курорт открыт для отдыха и горных прогулок, работают отели, некоторые развлечения и три подъемника.
Последние новости
Россия отправила 300 военных инструкторов в ЦАР на фоне тяжелых боев Россия отправила 300 военных инструкторов в ЦАР на фоне тяжелых боев Путин расширил гарантии для бывших президентов России Путин расширил гарантии для бывших президентов России Собянин заявил об изменении ситуации с коронавирусом в Москве Собянин заявил об изменении ситуации с коронавирусом в Москве
Комментарии
Отдых в России , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Туристов в турецких отелях лишат новогоднего шоу
00:20
Туристов в турецких отелях лишат новогоднего шоу
Заграница
Места на Земле, где не должна существовать жизнь
11:31
Места на Земле, где не должна существовать жизнь
Заграница
Жуткие заброшенные места, о которых никто не знает
13:11
Жуткие заброшенные места, о которых никто не знает
Заграница
Города, которые могут скоро исчезнуть под водой
05:31
Города, которые могут скоро исчезнуть под водой
Заграница
Что скрывается под песками Сахары
10:29
Что скрывается под песками Сахары
Заграница
Сокрушительные волны, которые попали на видео
11:10
Сокрушительные волны, которые попали на видео
Новости путешествий
Что творится на спецкурорте Третьего рейха
05:48
Что творится на спецкурорте Третьего рейха
Новости путешествий
Самые странные вещи, найденные на пляжах
12:19
Самые странные вещи, найденные на пляжах
Заграница
Десять невероятных домов, которые стоит увидеть
09:46
Десять невероятных домов, которые стоит увидеть
Заграница
Россиянка разделась на глазах у туристов в Сочи
00:12
Россиянка разделась на глазах у туристов в Сочи
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение