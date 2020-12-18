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Россияне рассказали, какой вид отдыха на природе они предпочитают 

Даня Виттиг 8 часов назад
Россияне рассказали о любимом виде отдыха на природе
Фото: depositphotos.com
Онлайн-сервис OneTwoTrip выяснили, какой вид отдыха на природе больше всего нравится россиянам.
Специалисты компании опросили 1820 пользователей и выяснили, что 89 процентов хотели бы отдохнуть в каком-нибудь живописном месте и предпочитают глэмпинг. Столько же опрошенных предполагают, что даже после открытия границ экотуризм в России будет развиваться.
Так как он предполагает отдых в нетронутых цивилизацией местах. Это могут быть берега живописных озер или предгорья. Размещение в глэмпингах — более комфортный вариант, чем кэмпинг, со всеми удобствами и обслуживанием.
В таком варианте гости живут в обустроенных шатрах или в небольших уютных домиках.
Чуть менее известный и популярный вид отдыха на природе — болотный туризм, который процветает в Карелии. В его основе лежит исследование дикой заболоченной местности. Участников походов знакомят с необычной флорой и фауной, а ночуют они в палатках.
Ранее "Рамблер" сообщал, как россиянин прировнял отдых на Кубе к заточению в тюрьме.
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Отдых в России
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