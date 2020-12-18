Россияне рассказали о любимом виде отдыха на природе

Онлайн-сервис OneTwoTrip выяснили, какой вид отдыха на природе больше всего нравится россиянам.

Специалисты компании опросили 1820 пользователей и выяснили, что 89 процентов хотели бы отдохнуть в каком-нибудь живописном месте и предпочитают глэмпинг. Столько же опрошенных предполагают, что даже после открытия границ экотуризм в России будет развиваться.

Так как он предполагает отдых в нетронутых цивилизацией местах. Это могут быть берега живописных озер или предгорья. Размещение в глэмпингах — более комфортный вариант, чем кэмпинг, со всеми удобствами и обслуживанием.

В таком варианте гости живут в обустроенных шатрах или в небольших уютных домиках.

Чуть менее известный и популярный вид отдыха на природе — болотный туризм, который процветает в Карелии. В его основе лежит исследование дикой заболоченной местности. Участников походов знакомят с необычной флорой и фауной, а ночуют они в палатках.