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Названы самые выгодные для отпуска города на юге России 

Даня Виттиг 3 часа назад
Названы самые выгодные для отпуска города на юге России
Фото: depositphotos.com
Сотрудники онлайн-сервиса бронирований Tvil.ru провели исследование и выяснили, какие города России считаются самыми привлекательными для отпуска. Об этом сообщает «Лента.ру».
Самыми выгодными для отпуска городами на юге России оказались Бахчисарай и Геленджик — проживание в этих местах обойдется примерно в 1400 рублей за сутки на троих.
По словам экспертов, россияне стали чаще бронировать туры в Крым и Краснодарский край. На новогодние праздники спрос по этим направлениям вырос на 29 и 22 процента.
Кроме того, эксперты назвали самые дорогие и самые популярные города России для путешественников — среди них Ялта, Севастополь и Сочи — средняя стоимость ночи в них составит около 3,5 тысячи рублей на троих без завтраков.
В топ-10 наиболее востребованных южных курортов для новогоднего отдыха также вошли Феодосия, Алушта, Анапа, Красная Поляна, Судак, Геленджик и Евпатория.
Ранее "Рамблер" сообщал об ограничениях на курортах в Новый год.
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