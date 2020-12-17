Названы самые выгодные для отпуска города на юге России 

Сотрудники онлайн-сервиса бронирований Tvil.ru провели исследование и выяснили, какие города России считаются самыми привлекательными для отпуска. Об этом сообщает «Лента.ру».

Самыми выгодными для отпуска городами на юге России оказались Бахчисарай и Геленджик — проживание в этих местах обойдется примерно в 1400 рублей за сутки на троих.

По словам экспертов, россияне стали чаще бронировать туры в Крым и Краснодарский край. На новогодние праздники спрос по этим направлениям вырос на 29 и 22 процента.

Кроме того, эксперты назвали самые дорогие и самые популярные города России для путешественников — среди них Ялта, Севастополь и Сочи — средняя стоимость ночи в них составит около 3,5 тысячи рублей на троих без завтраков.

В топ-10 наиболее востребованных южных курортов для новогоднего отдыха также вошли Феодосия, Алушта, Анапа, Красная Поляна, Судак, Геленджик и Евпатория.