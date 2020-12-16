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Как отмечают Новый год в поезде 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Как отмечают Новый год в поезде
Фото: depositphotos.com
Существует много необычных мест для встречи Нового года. Некоторые люди любят экозитку, поэтому специально покупают билеты так, чтобы встреча Нового года пришлась на тот момент, когда они будут в пути. Кто-то празднует в самолетах, а кто-то делает это в поездах дальнего следования. "Рамблер" рассказывает, как это происходит.

Подготовка

Если вы собрались отмечать Новый год в поезде, то выбирайте соответствующее время отправления и прибытия. Отправляться нужно вечером, в районе 19-20 часов, чтобы успеть все приготовить к празднику, а приезжать лучше в 8-9 утра. Так вы сможете и отметить праздник, и выспаться.

Количество людей

Встреча Нового года в поезде — не самый популярный вид праздника, но очевидцы говорят по-разному. Как правило, наиболее популярным направлением считается поезд Москва—Санкт-Петербург. На нем ездят и те, кто целенаправленно хочет отметить праздник в поезде, и те, кто опаздывает на "Сапсан" или самолет. Остальные направления наименее популярные.

Еда и напитки

В поезде еду и напитки можно приобрести в вагоне-ресторане или заранее приготовить самостоятельно. В самолетах пассажирам разливают шампанское и подают оливье, в поездах такого нет. Также стоит учесть, что вагон-ресторан работает до определенного часа, поэтому, если вы хотите продолжить банкет до ура, то придется делать это в купе.

Обращение президента

Новогоднее обращение президента лучше скачать на телефон или компьютер заранее, так как вероятность того, что у вас в дороге будет Сеть, крайне мала. В новых поездах есть Wi-Fi, но работает он исключительно на внутренний ресурс, поэтому обращение вы точно не посмотрите.

Соседи по купе

Если вы планируете тихо встретить Новый год и лечь спать после боя курантов, то выкупайте отдельное купе для своей семьи. Учтите, что большинство пассажиров, вероятно, будут шуметь и отмечать праздник до утра. Может быть и обратная ситуация, когда все остальные попутчики захотят спать, а проводник попросит и вас сохранять порядок.
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