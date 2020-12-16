В Сочи отложили начало горнолыжного сезона

Горнолыжный сезон в Сочи не стартует 18 декабря, как ожидалось ранее. Но не из-за ограничений из-за коронавируса, а потому что нет достаточного количества снега.

Старт горнолыжного сезона переносится с этой пятницы на неделю. К 25 декабря снег будет, обещают на Красной Поляне. В этом зимнем сезоне ожидают рекордное количество лыжников, сноубордистов и любителей гор.

Отели на новогодние праздники в Сочи были забронированы на 90% еще месяц назад, по данным туроператоров. Напомним, снег на Красной поляне появился еще в ноябре, но его было немного. И сейчас недостаточно для того, чтобы кататься на лыжах, отмечают в пресс-службе горнолыжного курорта.