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В Сочи отложили начало горнолыжного туристического сезона 

РИА «ФедералПресс» и ещё 1 2 часа назад
В Сочи отложили начало горнолыжного сезона
Фото: Depositphotos
Горнолыжный сезон в Сочи не стартует 18 декабря, как ожидалось ранее. Но не из-за ограничений из-за коронавируса, а потому что нет достаточного количества снега.
Старт горнолыжного сезона переносится с этой пятницы на неделю. К 25 декабря снег будет, обещают на Красной Поляне. В этом зимнем сезоне ожидают рекордное количество лыжников, сноубордистов и любителей гор.
Отели на новогодние праздники в Сочи были забронированы на 90% еще месяц назад, по данным туроператоров. Напомним, снег на Красной поляне появился еще в ноябре, но его было немного. И сейчас недостаточно для того, чтобы кататься на лыжах, отмечают в пресс-службе горнолыжного курорта.
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