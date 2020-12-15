Назван незакрытый для развлечений город 

Столица Татарстана готова принять на новогодние праздники туристов, планировавших провести зимние каникулы в Санкт-Петербурге и в других российских городах, «закрывающихся» из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров (АТОР).

Известно, что заведения общепита будут работать в Казани и в новогоднюю ночь. Правда, лишь до трех часов утра 1 января. Между тем вся туристическая городская инфраструктура будет доступна путешествующим на протяжении всех январских праздников. Справедливости ради стоит отметить, что в столице РТ и не были введены жесткие ограничения, как в Москве и в Петербурге. Музеи, театры, кинотеатры, кафе, рестораны, ТРЦ работают в Казани ежедневно.

«У нас и до этого загрузка в гостиницах в новогоднюю ночь составляла порядка 75%, а со 2-го января — 85%. Но сейчас мы ожидаем 100%-ную загрузку на все новогодние каникулы»,