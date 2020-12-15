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В Санкт-Петербурге вводят новые ограничения для туристов 

Мария Грибова 6 часов назад
Отели и гостиницы Санкт-Петербурга в новогодние праздники будут кормить своих постояльцев исключительно в их номерах. О новых ограничениях рассказал глава городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев в беседе с РИА Новости.
В Новый год в городе также будет приостановлена работа общепита. Рестораны при отелях будут обслуживать только посредством доставки:

«То есть, общедоступные залы городских и гостиничных пунктов питания не будут работать. Туристы могут заказать еду навынос в городских ресторанах или при отеле. (…) Отели планируют разносить завтраки в виде ланч-боксов или предложат воспользоваться обслуживанием в номерах»,

— пояснил Корнеев.
Он также уточнил, что в гостиницах других ограничений не вводилось. Специальный стандарт для них был разработан совместно с Роспотребнадзором еще во время летнего сезона.
Ранее «Рамблер» писал о том, что туристов в Сочи пугают обсервацией.
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Отдых в России , Видео , Сергей Корнеев , Роспотребнадзор , РИА Новости
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