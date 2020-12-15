В Санкт-Петербурге вводят новые ограничения для туристов

«То есть, общедоступные залы городских и гостиничных пунктов питания не будут работать. Туристы могут заказать еду навынос в городских ресторанах или при отеле. (…) Отели планируют разносить завтраки в виде ланч-боксов или предложат воспользоваться обслуживанием в номерах»,