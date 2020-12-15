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В Санкт-Петербурге появились новые ограничения для туристов 

Lenta.ru и ещё 2 11 часов назад
В Санкт-Петербурге вводят новые ограничения для туристов
Фото: Александр Петросян / «Коммерсантъ»
Отели и гостиницы Санкт-Петербурга в новогодние праздники будут кормить гостей только в их номерах. Новые ограничения в объектах размещения, введенные на фоне пандемии коронавируса, раскрыл в беседе с РИА Новости глава городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.
Он напомнил, что в новогоднюю ночь в городе будет приостановлена работа общепита. Рестораны, находящиеся при отелях, начнут обслуживать гостей только посредством доставки питания.

«То есть, общедоступные залы городских и гостиничных пунктов питания не будут работать. Туристы могут заказать еду навынос в городских ресторанах или при отеле. (…) Отели планируют разносить завтраки в виде ланч-боксов или предложат воспользоваться обслуживанием в номерах»,

— рассказал Корнеев.
Других ограничений, по его словам, в гостиницах не вводилось. Специальный стандарт для них был разработан совместно с Роспотребнадзором еще во время летнего сезона. «Наши отели потратили большие деньги и сделали очень многое для создания прозрачной системы безопасности», — подчеркнул чиновник.
2 декабря стало известно, что в новогодние выходные все кафе и рестораны Санкт-Петербурга будут закрыты — соответствующее постановление подписал Беглов. Согласно документу, с 30 декабря по 3 января работа заведений общепита приостанавливается полностью.
Впоследствии вице-губернатор Северной столицы Евгений Елин попросил россиян отказаться от поездок в город на Новый год во время январских каникул и отметил, что власти пытаются снизить привлекательность города для туристов, напоминая, что нужно заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих.
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Комментарии
Отдых в России , Сергей Корнеев , Евгений Елин , Роспотребнадзор , РИА Новости
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