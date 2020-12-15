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Российские пляжи заполонят собаки и кошки 

Даня Виттиг 14 часов назад
Российские пляжи заполонят собаки и кошки
Фото: depositphotos.com
Совсем скоро россияне смогут проводить время на пляже вместе со своими питомцами. МЧС РФ решили рассмотреть этот вариант после запроса комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды.

«МЧС России подготовит предложения по установлению возможности организации владельцами пляжей специализированных оборудованных мест отдыха граждан с домашними животными».

По мнению председателя комитета Владимира Бурматова, все больше граждан стремятся путешествовать вместе с домашними животными. На сегодняшний день питомец есть у каждого второго жителя страны. Однако находиться на пляжах могут только собаки-поводыри. Бурматов считает, что подобные запреты ограничивают права россиян.
Пока в МЧС считают, что пребывание на пляже домашних животных смутит остальных отдыхающих и увеличит риск несчастных случаев.
Ранее "Рамблер" сообщал, какие животные могут захватить мир после гибели человечества.
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