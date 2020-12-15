Российские пляжи заполонят собаки и кошки 

Совсем скоро россияне смогут проводить время на пляже вместе со своими питомцами. МЧС РФ решили рассмотреть этот вариант после запроса комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды.

«МЧС России подготовит предложения по установлению возможности организации владельцами пляжей специализированных оборудованных мест отдыха граждан с домашними животными».

По мнению председателя комитета Владимира Бурматова, все больше граждан стремятся путешествовать вместе с домашними животными. На сегодняшний день питомец есть у каждого второго жителя страны. Однако находиться на пляжах могут только собаки-поводыри. Бурматов считает, что подобные запреты ограничивают права россиян.

Пока в МЧС считают, что пребывание на пляже домашних животных смутит остальных отдыхающих и увеличит риск несчастных случаев.