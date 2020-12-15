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В России разработали рекомендации для туристов на зиму 

Даня Виттиг 10 часов назад
Ростуризм и Роспотребнадзор разработали рекомендации для туристов на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Его слова передает ТАСС.
Как отметил Чернышенко, новые правила были подготовлены по опыту летней кампании, когда все ответственно отнеслись к вопросам безопасности, а в стране удалось избежать вспышек заболеваемости.

«Обращаюсь ко всем, кто собирается на отдых или планирует дома встречать Новый год. Соблюдайте все меры безопасности и с уважением относитесь к окружающим», — сообщил вице-премьер.

Он также добавил, что только в этом случае каникулы будут комфортными, и можно будет «спокойно планировать предстоящий весенне-летний сезон».
Чернышенко напомнил, что при планировании отдыха стоит учитывать ограничения, которые действуют в регионах, а именно запреты на развлекательные мероприятия и работу кафе и ресторанов.
Он также посоветовал обратить внимание на зимние чартерные направления, чтобы «оценить красоту России и открыть для себя новые места отдыха на природе».

«В зимний период, включая новогодние праздники, будут организованы чартеры в Шерегеш, в Челябинскую область, Великий Устюг, Владивосток, а также Красную Поляну и на горнолыжные курорты Северного Кавказа "Архыз", "Домбай", в Приэльбрусье через аэропорт Кавказских Минеральных Вод. С февраля чартеры запускаются на Байкал».

Ранее "Рамблер" сообщал, куда россияне отправятся отмечать Новый год.
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Отдых в России , Видео , Ростуризм , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС
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