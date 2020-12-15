В России разработали рекомендации для туристов на зиму 

Ростуризм и Роспотребнадзор разработали рекомендации для туристов на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Его слова передает ТАСС.

Как отметил Чернышенко, новые правила были подготовлены по опыту летней кампании, когда все ответственно отнеслись к вопросам безопасности, а в стране удалось избежать вспышек заболеваемости.

«Обращаюсь ко всем, кто собирается на отдых или планирует дома встречать Новый год. Соблюдайте все меры безопасности и с уважением относитесь к окружающим», — сообщил вице-премьер.

Он также добавил, что только в этом случае каникулы будут комфортными, и можно будет «спокойно планировать предстоящий весенне-летний сезон».

Чернышенко напомнил, что при планировании отдыха стоит учитывать ограничения, которые действуют в регионах, а именно запреты на развлекательные мероприятия и работу кафе и ресторанов.

Он также посоветовал обратить внимание на зимние чартерные направления, чтобы «оценить красоту России и открыть для себя новые места отдыха на природе».