Российские пляжи заполонят собаки и кошки 

Россияне в скором времени смогут проводить время на пляже вместе со своими питомцами. МЧС РФ готовит соответствующие предложения после запроса комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды.

«МЧС России подготовит предложения по установлению возможности организации владельцами пляжей специализированных оборудованных мест отдыха граждан с домашними животными»,

— говорится в сообщении ведомства.

По мнению председателя комитета Владимира Бурматова, все больше и больше граждан стремятся путешествовать вместе с домашними животными. По статистике, питомец есть у каждого второго жителя страны. В настоящее время находиться на пляжах могут только собаки-поводыри. Бурматов считает, что подобные запреты ограничивают права россиян, поэтому вопрос необходимо пересмотреть.