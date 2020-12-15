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Российские пляжи заполонят собаки и кошки 

Русская Планета 14 часов назад
Российские пляжи заполонят собаки и кошки
Фото: Русская Планета
Россияне в скором времени смогут проводить время на пляже вместе со своими питомцами. МЧС РФ готовит соответствующие предложения после запроса комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды.

«МЧС России подготовит предложения по установлению возможности организации владельцами пляжей специализированных оборудованных мест отдыха граждан с домашними животными»,

— говорится в сообщении ведомства.
По мнению председателя комитета Владимира Бурматова, все больше и больше граждан стремятся путешествовать вместе с домашними животными. По статистике, питомец есть у каждого второго жителя страны. В настоящее время находиться на пляжах могут только собаки-поводыри. Бурматов считает, что подобные запреты ограничивают права россиян, поэтому вопрос необходимо пересмотреть.
В МЧС считают, что пребывание на пляже домашних животных смутит остальных отдыхающих и увеличит риск несчастных случаев, но предложения все равно будут проработаны, передает РИА Новости.
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Отдых в России , МЧС , Госдума , РИА Новости
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