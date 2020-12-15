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В России разработали рекомендации для туристов на зиму 

Lenta.ru и ещё 1 14 часов назад
В России разработали рекомендации для туристов на зиму
Фото: Lenta.ru
Ростуризм и Роспотребнадзор разработали рекомендации для туристической отрасли в зимний сезон на фоне пандемии коронавируса. Об этом во вторник, 15 декабря, сообщил ТАСС вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Как отметил Чернышенко, новые правила были подготовлены по опыту летней кампании, когда и отрасль, и сами туристы ответственно отнеслись к вопросам безопасности, и в стране удалось избежать вспышек заболеваемости.

«Обращаюсь ко всем, кто собирается на отдых или планирует дома встречать Новый год. Соблюдайте все меры безопасности и с уважением относитесь к окружающим»,

— сказал вице-премьер, добавив, что только в этом случае каникулы у россиян будут комфортными, и можно будет «спокойно планировать предстоящий весенне-летний сезон».
Чернышенко также напомнил, что при планировании отдыха туристам стоит учитывать ограничения, которые действуют в регионах, в том числе, запреты на развлекательные мероприятия и работу кафе и ресторанов. Кроме того, по его мнению, путешественникам следует обратить внимание на зимние чартерные направления, чтобы «оценить красоту России и открыть для себя новые места отдыха на природе».

«В зимний период, включая новогодние праздники, будут организованы чартеры в Шерегеш, в Челябинскую область, Великий Устюг, Владивосток, а также Красную Поляну и на горнолыжные курорты Северного Кавказа "Архыз", "Домбай", в Приэльбрусье через аэропорт Кавказских Минеральных Вод. С февраля чартеры запускаются на Байкал»,

— пояснил он.
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Отдых в России , Дмитрий Чернышенко , Ростуризм , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС
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