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В самой холодной точке России планируют создать международный центр туризма 

ТАСС и ещё 1 9 часов назад
В самой холодной точке РФ создадут международный центр туризма
Фото: Depositphotos
Туристский кластер планируется создать в Якутии на территории трех населенных пунктов Оймяконского улуса, где находится самая холодная точка России — полюс холода, в котором температура воздуха зимой может опускаться ниже 60 градусов мороза.
О том, как идет реализация проекта и что он даст для развития отдаленной территории, ТАСС сообщила генеральный директор агентства развития туризма и территориального маркетинга Республики Саха (Якутия) Наталья Тюкавкина.
Развитие туристского кластера "Полюс холода" в селе Оймякон вошло в национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года. Текст документа утвержден председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, национальная программа разработана по поручению президента РФ Владимира Путина.

"Полюс холода" — это комплексный кластер, объединяющий богатый туристско-рекреационный потенциал Оймяконского улуса — самого холодного обитаемого места на планете. Цель туристского кластера — создать международный центр туризма на полюсе холода",

— сказала Тюкавкина.
Кластер планируется разместить в трех населенных пунктах — селах Оймякон и Томтор, в поселке Усть-Нера. Там намерены обустроить зимний курорт, центр активного туризма и резиденцию Чысхаана — якутского хранителя мирового холода. Последнюю хотят оформить по аналогии с усадьбой Деда Мороза в Великом Устюге.

Полюс холода

Оймякон известен как один из полюсов холода и входит в список населенных пунктов с самыми экстремальными условиями для жизни человека. Также, по одной из версий, полюс холода в Северном полушарии расположен в якутской местности Томтор. В феврале 1933 года там зарегистрировали температуру в 67,7 градуса мороза.
В Оймяконском районе уверены, что природные ландшафты и уникальный климат способны стать визитной карточкой Якутии. Власти муниципалитета активно занимаются его продвижением и повышением туристического потенциала.

"На территории Оймяконья есть уникальные рекреационные ресурсы. Это край необыкновенной красоты — высоких гор, ледников, чистых рек, незамерзающих лютой зимой речек, богатых дичью горных лесов, где лишь случайно встретишь человека. Одним словом, настоящая жемчужина для туристов",

— сказала начальник управления культуры и развития туризма Оймяконского района Аксинья Сивцева.
Одной из местных достопримечательностей является озеро Лабынкыр, где, по преданиям, живет реликтовое чудовище. Туристы могут также посмотреть на реку Делькю — это единственный в мире водоток, который впадает сразу в два океана — Тихий и Северный Ледовитый, и имеют возможность посетить "якутский Стоунхендж" — памятник Кисилях.
За 2019 год Оймякон посетили более 1 тыс. туристов, почти половина из которых приехала из-за границы, остальные — это иногородние и местные туристы. За 15 лет в Оймяконском районе побывали путешественники из 73 стран.

Работа над проектом

В прошлом году для создания проекта кластера в Якутии объявили специальный конкурс. Его выиграло архитектурное бюро Asadov совместно с международной консалтинговой компанией Knight Frank, международной туристической компанией RussiaDiscovery и ведущей архитектурной якутской компанией "ЛСТК-Проект".
Туры, которые планируют реализовать в кластере, будут отвечать разным интересам туристов. Это будут и экстремальные туры, связанные с преодолением холода, альпинизм, сплавы, горнолыжный спорт, пешие и конные походы, охота и рыбалка. Предусмотрено и посещение сакральных мест, деловой и научный туризм с организацией конференций и научных симпозиумов, посвященных изучению климата.

"В Оймяконе предполагается строительство арт-галереи с гостевыми домиками, охотничьего домика, этнопарка, рекреационного объекта, туристско-развлекательного комплекса с кафе и гостиницей на 25 мест, научного центра "Полюс холода" для испытания холодом, горнолыжной базы. Также [намечена] реконструкция уже существующих объектов",

— сказали в агентстве.
В Томторе планируется создание урочища Чысхаана. С 2000 года в этом селе ежегодно проходит событийный тур "Путешествие на Полюс холода". На священной для местных жителей горе Эбэ Хайа в Томторе находится ледовая резиденция Чысхаана.
В поселке Усть-Нере планируется центр активного туризма.

"Горнолыжная база станет новой точкой притяжения для любителей активного отдыха и горнолыжного спорта. Высота гор составляет 1 500 метров, а сезон начинается с октября и завершается в начале мая. При температуре минус 60 градусов на вершине гор температура опускается только до минус 30 градусов. А величавые горные останцы — Кисилях, пик Афродита, красивые водопады, сплавы разных категорий сложности привлекут туристов и в теплое время года",

— добавили в агентстве.
Оценочно совокупная потребность в инвестициях по проекту составит около 1,5 млрд рублей. Туристский кластер поспособствует повышению привлекательности Якутии и обеспечит создание 300 новых рабочих мест. При условии реализации проекта туристский поток в кластере к 2035 году возрастет более чем в десять раз. "Сейчас начинается работа по "упаковке" проектов кластера для дальнейшего поиска инвесторов", — заключила Тюкавкина.

Развитие внутреннего туризма

В июле вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам предложил включить туризм в перечень нацпроектов. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщала, что работа над нацпроектом "Туризм и индустрия гостеприимства" может быть завершена до конца года. По ее словам, нацпроект позволит создать в России курорты мирового уровня, а также сделать Россию интересной, комфортной, удобной для путешествий не только для россиян, но и самых искушенных иностранных туристов.
По словам Догузовой, туроператоры при поддержке Ростуризма прорабатывают возможность запуска на Новый год чартерных программ на Дальний Восток, которые автоматически позволяют в полтора-два раза снизить стоимость. Кроме того, регионы Дальнего Востока участвуют в программе лояльности Ростуризма и платежной системы "Мир", по которой за новогодние туры и отдых в местных отелях до 10 января 2021 года предусмотрен кешбэк 20%.
Ранее вице-премьер — полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил федеральным министерствам совместно с главами регионов разработать меры, которые помогут привлекать на Дальний Восток туристов и позволят поддержать местную туротрасль после пандемии коронавируса.
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Отдых в России , Юрий Трутнев , Дмитрий Чернышенко , Зарина Догузова , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Ростуризм , Правительство РФ , ИТАР-ТАСС
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