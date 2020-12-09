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«Повсюду обрывы и падают камни»: россиянин рассказал об экскурсии в Сочи 

Lenta.ru 5 часов назад
«Повсюду обрывы и падают камни»
Фото: Игорь Онучин / РИА Новости
Россиянин, отдохнувший в Сочи, побывал на «опасной для жизни» экскурсии и поделился впечатлениями. Рассказ об этом он опубликовал в блоге на платформе «Яндекс Дзен».
Как отметил путешественник, прошлым летом он в компании друзей решил поехать в одно из красивейших мест курорта — на Старую дорогу, ведущую на Красную Поляну. И эта прогулка, по словам блогера, стала самой опасной в его жизни.

«В начале пути я подумал: ничего страшного, обычная дорога вдоль скал. Но, подняв голову, понял, что все не так безопасно, как кажется. Над тобой просто висят скалы, повсюду обрывы и периодически падают камни. Тогда мы еще пожалели, что у нас нет шлемов, потому что пару камней, пусть и небольших, падали рядом с нами»,

— написал он.
После этого, продолжил путешественник, он увидел картину, которая его «ошарашила»: перед ним появилась группа туристов с детьми с гидом и без защитных шлемов.

«Там даже тоннель называется "пронеси Господи", очень много историй на эту тему. (…) Мы проехали быстро, а экскурсовод с туристами всех останавливал под отвесными скалами, чтобы они повнимательнее рассмотрели все»,

— отметил россиянин.
В завершение автор блога написал, что идти на такую экскурсию можно только «на свой страх и риск» и призвал городские власти огородить дорогу от людей, поскольку считает прохождение по ней опасной для жизни и здоровья.
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