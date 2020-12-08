Шерегеш — один из самых популярных курортов внутри страны для любителей зимних активностей: туда съезжаются горнолыжники и сноубордисты, трепетно называя свое место силы Геша.

Шерегеш туристы любят еще и за раннее начало сезона. Насладиться прелестями отдыха на горнолыжном курорте обычно можно уже в середине ноября. Так произошло и в этом году.

Что изменилось в 2020 в Шерегеше на фоне пандемии, а что осталось по-прежнему — в материале "Рамблера".

В Facebook множество отзывов от тех, кто успел побывать в этом году на курорте.

@dimon889

Вероника Далецкая пишет (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.):

"В прошлом году в Геше, как его ласково зовут местные, побывал 1,1 млн человек, в этом — хотят удвоить.

Но есть и изнанка не сильно радующая местных жителей. Планы планами, а реальный источник заработка (35 млн в год зарплатами) закрыли. Тюрьма строгого режима плохо совмещается с праздником жизни".

Ivan Mad Malakhov пишет:

"Такого плохого начала сезона не было с 2011 года, чему я сам свидетель. Из плюсов — все подъемники работают, все кто приехал смогли адекватно провести свой отпуск, заниматься в разных школах и тд. Из минусов — повышение цен на фоне Ковид кризиса и борьба за паудер. Как я и прогнозировал еще год-два назад зона фрирайда смещается все дальше от курорта, даже крест раскатан в бугры, а люди готовы по часу выходить по колено в снегу лишь бы сделать несколько поворотов по нетронутому снегу. Фрирайдеры не соблюдают этику и не слушают других фрирайдеров в горах, например когда я ехал с группой девочек на сноубордах, ниже меня выехали траверсом лыжники и раскатали поляну на которую я долго выходил. Скоро видимо начнутся драки за волну как в серфинге. Вообщем, Шерегеш уверенно превращается в Поляну с её ажиотажем".

О буднях и переживаниях местных жителей рассказал в своем посте Борис Кац. Еще весной местные были поставлены перед вопросом: "А что дальше?".

"Таксист: в апреле всё закрыли, испугался, резюме в интернете разместил. Предложили работать водителем-инкассатором. "Я что, говорит, за 30 000 руб в месяц буду работать?" — это про безработицу в депрессивных регионах…

Валентин Губарев поделился тем, как обстоят дела на курорте прямо сейчас.

Шерегеш, начало декабря 2020 — морозно, солнечно, бесснежно. Последний снегопад был в середине ноября, поэтому за свежим снегом приходилось ходить. Было мягко, но опасно из-за того, что камни плохо прикрыты. Несмотря на перепад температур от -10 днем до -22 ночью из-за отсутствия ветра и солнечной погоды было очень комфортно, больше напоминало март. Курорт неплохо развивается, за счет новых подъемников зона катания сильно увеличилась, очень захотелось попробовать всё это, но уже со снегом 🙂 кстати, снегопад стоит уже на следующую неделю.

Шерегеш любят поклонники горнолыжного отдыха безусловной любовью и из года в год приезжают сюда именно за ощущением возвращения в родное место, в этом году, на фоне пандемии, привычный порядок вещей несколько изменился.

Соцсети

Как и везде, на территории курорта действует масочный режим и соблюдение социальной дистанции, сообщают местные СМИ. Всем приезжающим измеряют температуру, на курорте работает пункт сдачи теста на коронавирусную инфекцию.