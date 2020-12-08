"В прошлом году в Геше, как его ласково зовут местные, побывал 1,1 млн человек, в этом — хотят удвоить.
Но есть и изнанка не сильно радующая местных жителей. Планы планами, а реальный источник заработка (35 млн в год зарплатами) закрыли. Тюрьма строгого режима плохо совмещается с праздником жизни".
"Такого плохого начала сезона не было с 2011 года, чему я сам свидетель. Из плюсов — все подъемники работают, все кто приехал смогли адекватно провести свой отпуск, заниматься в разных школах и тд. Из минусов — повышение цен на фоне Ковид кризиса и борьба за паудер. Как я и прогнозировал еще год-два назад зона фрирайда смещается все дальше от курорта, даже крест раскатан в бугры, а люди готовы по часу выходить по колено в снегу лишь бы сделать несколько поворотов по нетронутому снегу. Фрирайдеры не соблюдают этику и не слушают других фрирайдеров в горах, например когда я ехал с группой девочек на сноубордах, ниже меня выехали траверсом лыжники и раскатали поляну на которую я долго выходил. Скоро видимо начнутся драки за волну как в серфинге. Вообщем, Шерегеш уверенно превращается в Поляну с её ажиотажем".
"Таксист: в апреле всё закрыли, испугался, резюме в интернете разместил. Предложили работать водителем-инкассатором. "Я что, говорит, за 30 000 руб в месяц буду работать?" — это про безработицу в депрессивных регионах…
Шерегеш, начало декабря 2020 — морозно, солнечно, бесснежно. Последний снегопад был в середине ноября, поэтому за свежим снегом приходилось ходить. Было мягко, но опасно из-за того, что камни плохо прикрыты. Несмотря на перепад температур от -10 днем до -22 ночью из-за отсутствия ветра и солнечной погоды было очень комфортно, больше напоминало март. Курорт неплохо развивается, за счет новых подъемников зона катания сильно увеличилась, очень захотелось попробовать всё это, но уже со снегом 🙂 кстати, снегопад стоит уже на следующую неделю.