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Происходящее на курорте в Крыму в начале зимы показали на видео 

Lenta.ru 2 часа назад
Пара москвичей, переехавших в Крым, сняла на видео происходящее на популярном местном курорте в начале зимы. Ролик они опубликовали в собственном блоге на платформе «Яндекс. Дзен».
На размещенных в сети кадрах показана обстановка на набережной Ялты — видно, как люди прогуливаются вдоль моря и заходят в прибрежные кафе и рестораны.
7 декабря министр курортов и туризма республики Вадим Волченко сообщил, что россияне массово отправятся в Крым на новогодние каникулы. Как отметил чиновник, зимой для туристов будет работать более 300 отелей, санаториев и пансионатов, бронирование новогоднего отдыха в которых уже превысило 70 процентов.
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Отдых в России , Видео , Вадим Волченко , Яндекс
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