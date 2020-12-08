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В Сочи рассказали, что ждет туристов в праздники 

TourDom 14 часов назад
В Сочи рассказали, что ждет туристов в праздники
Фото: Depositphotos
Власти Сочи воздержались от введения новых ограничений по работе ресторанов и кафе в новогодний период. Это следует из результатов рабочего совещания, которое прошло 7 декабря в Красной поляне с участием специалистов контролирующих служб, департамента потребительской сферы, а также представителей горных курортов, ресторанов и магазинов.
«Владельцам торговых точек и общепита еще раз напомнили о необходимости соблюдения персоналом и посетителями социальной дистанции и масочного режима. На всех предприятиях ежедневно должна проводиться дезинфекция», — указано в пресс-релизе.
Таким образом, отельеры и рестораторы смогут провести запланированные мероприятия для гостей, но в строгом соответствии с введенными ранее ограничениями. Устраивать банкеты и обслуживать гостей в ночное время ресторанам и кафе в Краснодарском крае запрещено, поэтому посидеть за столиками и насладиться развлекательной программой можно будет только до 00:00.
Отельеры и рестораторы уже внесли соответствующие изменения в программы, сдвинув начало мероприятий. Впрочем, они позаботились о том, чтобы в полночь у туристов не пропало ощущение праздника. Например, как сообщается на сайте сочинского Bridge Resort, новогодний ужин начнется в 20:00 и завершится в 00:00 фейерверком на открытой площадке отеля.
Напомним, 11 ноября администрация Краснодарского края сообщила о запрете новогодних банкетов и корпоративов. Аналогичные меры были введены и во многих других регионах России. Наиболее жестко поступили с бизнесом в Санкт-Петербурге, где на пять новогодних дней запретили работу всего общепита, оставив только доставку блюд. В то же время в Татарстане нашли возможность сделать исключение и в новогоднюю ночь разрешили рестораторам принимать гостей до 3:00. Послабления с 11 декабря планируют и власти Удмуртии, о чем уже сообщил губернатор республики.
Сочинские предприниматели надеются, что если позволит обстановка, то и в Краснодарском крае последуют примеру этих регионов и дадут возможность продлить работу заведений в новогоднюю ночь.
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