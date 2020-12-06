«За все приходится платить»

Многие путешественники хотят максимально прочувствовать атмосферу новогоднего праздника, и для этого некоторые из них отправляются в вотчину Деда Мороза в Великий Устюг. «Рамблер» собрал несколько отзывов о резиденции Мороза и его внучки Снегурочки.

Вотчина расположена в нескольких километрах от Великого Устюга. Резиденцию можно посетить, как в группе, так и индивидуально. При входе можно ознакомиться с ценами за входной билет и за различные развлечения на территории комплекса.

Россиянка рассказала, что в первую очередь она с детьми попала на тропу сказок, где персонажи задают гостям загадки:

«Потом будет сказочный колодец, где можно загадать желание. Тут вас заставят танцевать, прыгать, махать руками, чтоб вы согрелись и зарядились позитивом».

Далее герои народных сказок проводят различные конкурсы для взрослых и детей. Тропа сказок приводит посетителей к почтовому отделению Деда Мороза, а затем их ждет экскурсия по его дому:

«Экскурсия длится около 20-30 минут, при этом ожидание в очереди заняло примерно 15-20 минут. Затем мы оказываемся в небольшом помещении возле касс, где можно купить сувениры и сладости. В этом же месте вы оставляется записку, в которой отмечаете, кому будет дариться подарок и какой в конце экскурсии. За то, чтоб подарили ваш подарок нужно заплатить 50 рублей за человека, если закажите грамоту, то еще 80 рублей».

После экскурсии гостей ждала встреча с Дедом Морозом:

«Людей было очень много, но вначале приглашали семьи с очень маленькими детками, а потом уже с ребятами постарше. Фотографироваться самостоятельно не разрешают, только семьями и на одно устройство. Снимок делает сотрудник, после просят освободить место для следующих желающих. И опять в этом помещении можно закупиться сувенирами на любой вкус».

Затем посетители могут свободно гулять по территории комплекса и, при желании, за отдельную плату посетить мастерские, Ледник, чаепитие с Дедом Морозом и многое другое:

«В мастерские мы не попали, так как нужно записываться заранее. А входной билет стоит 100 рублей с человека. Стоимость входа в Ледник, куда мы отправились, — 130 рублей для взрослого и 80 для детей от трех лет. В помещении можно арендовать ватрушки — 100 рублей за два часа. А также прокатиться на печке персонажа Емели за 100 рублей с человека».

Судя по отзывам, многие гости остаются довольными после посещения вотчины Деда Мороза: