«За все приходится платить»

«Потом будет сказочный колодец, где можно загадать желание. Тут вас заставят танцевать, прыгать, махать руками, чтоб вы согрелись и зарядились позитивом».
«Экскурсия длится около 20-30 минут, при этом ожидание в очереди заняло примерно 15-20 минут. Затем мы оказываемся в небольшом помещении возле касс, где можно купить сувениры и сладости. В этом же месте вы оставляется записку, в которой отмечаете, кому будет дариться подарок и какой в конце экскурсии. За то, чтоб подарили ваш подарок нужно заплатить 50 рублей за человека, если закажите грамоту, то еще 80 рублей».
«Людей было очень много, но вначале приглашали семьи с очень маленькими детками, а потом уже с ребятами постарше. Фотографироваться самостоятельно не разрешают, только семьями и на одно устройство. Снимок делает сотрудник, после просят освободить место для следующих желающих. И опять в этом помещении можно закупиться сувенирами на любой вкус».
«В мастерские мы не попали, так как нужно записываться заранее. А входной билет стоит 100 рублей с человека. Стоимость входа в Ледник, куда мы отправились, — 130 рублей для взрослого и 80 для детей от трех лет. В помещении можно арендовать ватрушки — 100 рублей за два часа. А также прокатиться на печке персонажа Емели за 100 рублей с человека».
«Дети были в восторге. Но вот есть один недостаток — платить приходится практически за все, исключая бесплатные горки. На чаепитие к деду Морозу мы не пошли, во-первых, дорого (1100 рублей с человека), а, во-вторых, надо записываться заранее по телефону».