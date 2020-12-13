Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶

«Грязь, хозяйка в засаленном фартуке»: россиянка про отдых в Крыму 

Анна Арсеньева 15 часов назад
«Жуткая грязь, хозяйка в засаленном фартуке»
Фото: depositphotos.com
Туристы запланировали бюджетную поездку в Крым, однако, узнав, насколько подняли цены на жилье из-за пандемии, отказались. Россиянка возмутилась, что номера в гостевом доме "супер эконом класса" продают по ценам апартаментов с евроремонтом. Подробнее — в материале "Рамблера".
Женщина рассказала, что они вместе с маленьким ребенком останавливались в этом же гостевом доме в Крыму в прошлом году. Цена была "адекватной", однако жилье оставляло желать лучшего. По словам туристки, здание и двор были в очень плохом состоянии:

"Покрашены стены, как при СССР, мебель из тех же времен. В комнате неуютно, в ванной нет ни таза, ни тряпки, чтоб воду протереть. Уборки не было ни разу, постель не меняли. Жуткая грязь в столовой, хозяйка в засаленном фартуке. Территория не убиралась. Сухие листья, камни".

Стоимость стандартного номера на троих — от 1500 до 2100 рублей в зависимость от сезона. По мнению россиянки, качество услуг "абсолютно не соответствует заявленной цене".

"Гостевой дом обслуживает одна женщина и ее муж. Иногда помогают дети. Они и комнаты моют. […] Они физически не могут содержать в чистоте такое огромное здание и территорию. А на помощниках, видимо, экономят".

Видео дня. Почему в самолет нельзя проносить жидкости
Комментарии 7
Отдых в России
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Что творится на спецкурорте Третьего рейха
05:48
Что творится на спецкурорте Третьего рейха
Новости путешествий
Самые странные вещи, найденные на пляжах
12:19
Самые странные вещи, найденные на пляжах
Заграница
Десять невероятных домов, которые стоит увидеть
09:46
Десять невероятных домов, которые стоит увидеть
Заграница
Россиянка разделась на глазах у туристов в Сочи
00:12
Россиянка разделась на глазах у туристов в Сочи
Новости путешествий
Стюардесса сделала шпагат в мини и попала на видео
00:16
Стюардесса сделала шпагат в мини и попала на видео
Новости путешествий
Изолированные места в мире, куда тяжело добраться
14:18
Изолированные места в мире, куда тяжело добраться
Заграница
Удивительная уличная еда со всего мира
11:58
Удивительная уличная еда со всего мира
Заграница
Туристы, оказавшиеся на грани жизни и смерти
10:42
Туристы, оказавшиеся на грани жизни и смерти
Заграница
Самые эпичные извержения вулканов
11:02
Самые эпичные извержения вулканов
Заграница
10 городов-призраков, которые манят туристов
05:36
10 городов-призраков, которые манят туристов
Заграница
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение