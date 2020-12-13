«Жуткая грязь, хозяйка в засаленном фартуке»

Туристы запланировали бюджетную поездку в Крым, однако, узнав, насколько подняли цены на жилье из-за пандемии, отказались. Россиянка возмутилась, что номера в гостевом доме "супер эконом класса" продают по ценам апартаментов с евроремонтом. Подробнее — в материале "Рамблера".

Женщина рассказала, что они вместе с маленьким ребенком останавливались в этом же гостевом доме в Крыму в прошлом году. Цена была "адекватной", однако жилье оставляло желать лучшего. По словам туристки, здание и двор были в очень плохом состоянии:

"Покрашены стены, как при СССР, мебель из тех же времен. В комнате неуютно, в ванной нет ни таза, ни тряпки, чтоб воду протереть. Уборки не было ни разу, постель не меняли. Жуткая грязь в столовой, хозяйка в засаленном фартуке. Территория не убиралась. Сухие листья, камни".

Стоимость стандартного номера на троих — от 1500 до 2100 рублей в зависимость от сезона. По мнению россиянки, качество услуг "абсолютно не соответствует заявленной цене".