Россияне массово отменяют поездки в Санкт-Петербург 

Россияне принялись отменять запланированные поездки в Санкт-Петербург на Новый год из-за новых ограничений. Об этом сообщили сотрудники Российского союза туриндустрии. Их слова передает ТАСС.

По словам специалистов, туристическим компаниям приходится возвращать путешественникам деньги за отмененные туры либо предлагать замену на другие направления — Калининград, Кавказ или Вологду.

Некоторые фирмы также советуют туристам обратить внимание на Ленинградскую область, где ограничения пока не ввели. Хотя и опасаются, что их все-таки введут позже.

«Есть опасения, что питерская инициатива может притормозить новогодний спрос в целом или даже вызвать цепную реакцию запретов в других регионах», — отметили в РСТ.

Также известно, что решения властей негативно повлияли и на самих жителей Санкт-Петербурга, поскольку те массово захотели уехать из города. Также представители турагентств напомнили, что к октябрю северная столица потеряла 70 процентов туристов.