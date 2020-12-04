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Назван не вызывающий желания вернуться курорт Крыма 

Даня Виттиг 4 декабря 2020
Назван не вызывающий желания вернуться курорт Крыма
Фото: depositphotos.com
Россиянка рассказала про курорт Крыма, который не вызывает у туристов желания вернуться. Свои мысли она изложила на платформе «Яндекс. Дзен».
Женщина объяснила, что многим не нравится прибрежный поселок Симеиз, поскольку единственным его преимуществом является красивая природа и чистое море, а в остальном — «одни недостатки».
Например, пляжи расположены слишком далеко от населенного пункта, да и плавать там неудобно из-за крупных камней. Другой пляж слишком маленький.
В Симеизе почти нет мест для питания, и в центре населенного пункта туристы могут найти «лишь несколько кафе с достаточно крупными ценами и так себе обслуживанием».

«К тому же блюда там будут совсем не ресторанного качества и больше похожие на обед в столовой. Хотя за такую цену можно было бы пообедать в хорошем ресторане в Москве или других городах», — пояснила туристка.

Девушка также дополнила, что в Симеизе нет развлечений и негде гулять, так как в поселке находится только одна пешеходная зона.

«По мне, так туда действительно совсем не хочется возвращаться, потому что место не впечатляет. Если бы я услышала такие отрицательные отзывы о нем, то, вероятнее всего, поменяла бы направление для путешествия», — подытожила она.

Ранее "Рамблер" сообщал, что не понравилось россиянке в доме за 120 рублей в сутки.
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