«Даже у еды был совершенно иной вкус» 

Несмотря на то что Советский союз давно распался, а его уклады остались в прошлом, у современных россиян все же есть нечто общее с жителями СССР. Например, то, что из-за пандемии путешествовать они могут только внутри страны. И если сегодня для туристов это трагедия, то каких-то 30 лет назад люди даже не мечтали о загранице. Тем более, своих курортов было предостаточно, а от места работы давали путевки, иногда совершенно бесплатно. Море, пляжи, вкусная еда, лечебные процедуры, приятный климат, красивая природа, что еще нужно было простому советскому человеку? О том, каким был отдых в СССР глазами его жителей, — в материале «Ленты.ру»

«Я очень скучаю по тем временам»

«Я ездил с отцом в пансионат «Уют», в Крыму. Больше всего мне нравились поля, где выращивали орехи и фрукты. Чего там только не было: и яблоки, и абрикосы, и персики, и миндаль, и фисташки. Просто так рвать было не хорошо, но мы нашли выход. Мы заходили, давали две бутылки вина дедушке, который охранял эти поля, и все — рви, ешь, сколько хочешь. Мы даже потом три мешка этих вкусностей домой привезли.

Самое яркое воспоминание, как я залезал на эти деревья, рвал миндаль, а потом все болело, ведь деревья с иголками были, колючие. А грецкий орех рос в зеленой скорлупе, которая выделяет йод, все руки рыжие потом были.

Я очень скучаю по тем временам. Эх, сейчас бы полазить по деревьям, нарвать персиков, хурмы или тех же орешков. Это такое непередаваемое ощущение. Ты приехал из Москвы, не видел такого никогда, а тут вот оно, все растет прямо на деревьях.

Если не брать в расчет время пандемии, все ездили, куда хотели. Я сам до недавнего времени по восемь раз в год на море летал, как на дачу на выходных, а раньше на море выехать — это целое событие было, между прочим».

Юрий, Москва

«Первый раз даже подумала, что это огромное небо»

«В 80-х годах я отдыхала в Сочи. Мне запомнились платановые аллеи с огромными, красивыми деревьями и множеством кустарников. Еще помню музыкальный фонтан. Вечером включали подсветку, начинала играть музыка, а вокруг собирались люди, кто-то просто гулял, кто-то отдыхал на скамеечках.

Однажды даже удалось попасть в ресторан "Ривьера". Он был в горах, мы поднялись на второй этаж, а там нас встретил чудесный вид на море. Но больше всего мне понравился суп харчо с оливками, я такого никогда не ела. На наш домашний харчо он не был похож.

Мы вообще в Сочи любили подниматься в горы, там продавали вино свойское. Мы гуляли, любовались природой, было очень много зелени. Отдыхалось тогда везде хорошо. Я очень хотела увидеть море. Первый раз, когда приехала, даже подумала, что это огромное небо».

Надежда, 67 лет

«Какой-то он другой, этот поездной чай»

«1984 год. Мне пять лет. И меня первый раз решили вывезти на море. Я очень хорошо помню дорогу на поезде. Мы ехали в купе. Я так хотела залезть на верхнюю полку, а меня не пускали, наверное, боялись, что свалюсь. Потом все-таки разрешили там немного поиграть. Еще мне запомнился откидной столик, вкусный чай в стакане с подстаканником, вроде обычный черный, но все-таки какой-то он другой — этот поездной чай. В дороге вообще все кажется вкуснее, чем дома.

Мы жили в квартире с балконом, а не в санатории. Ох уж этот балкон, я его никогда не забуду. У нас привыкли там держать всякий хлам, мешки с картошкой, велосипеды, а тут не балкон, а целая веранда со столом и стульями. Мы покупали еду в магазине и ели там. Бывало, сядем пить чай, любуемся на природу, на солнышко, смотрим, как птички летают, люди ходят, о чем-то разговаривают. Мне нравилось, что это был второй этаж, невысоко, не так страшно, ведь дома мы жили на пятом.

Много фотографировались. Например, около ярких картонных героев из советских мультфильмов "Ну, погоди", "Кот Леопольд". Еще меня поразила фотобудка. Заходишь в нее, опускаешь железную монетку и рожицы строишь или позируешь, а через какое-то время, по-моему, через 3 минуты, выходит черно-белая ленточка из четырех фотографий. Тогда это было для меня открытие. Фотографии вот так просто выходят из кабинки с кнопочкой, даже фотографа нет».

Анастасия, 41 год

«Пятно вот до сих пор осталось и на коже, и в душе»

«Во времена СССР я отдыхал по путевке от завода. Молодой был, неженатый. На отдыхе познакомился с девушкой необыкновенной красоты. Светловолосая, высокая. Влюбился, как говорят, по уши. Гуляли с ней все время, разговаривали много. Она, оказывается, не из Москвы была, но тоже на отдых приехала.

Мы так полюбили друг друга, что жениться хотели. Я даже татуировку на руке сделал с ее именем. Когда настало время уезжать, я дал слово, что приеду и попрошу разрешения у ее родителей на свадьбу. Она согласилась. После возвращения домой меня мать не пускала к ней, сказала, чушь все это, рано еще. Но я через год все-таки сказал, что думаю о ней каждый день, забыть не могу.

В общем, материнское сердце растаяло, я отправился к любимой, хотел сюрприз сделать. И вот я подхожу к дому, адрес она мне на листочке оставила тогда, смотрю, девушка идет, похожая на мою возлюбленную… с детской коляской. Ну, подошел к ней, пообщались, она рассказала, что замуж вышла, ну и так далее. Вернулся я домой, татуировку потом кислотой сводил, пятно вот до сих пор осталось и на коже, и в душе».

Леонид, Москва

«Наконец-то на море»

Тогда время было другое, люди другие. Какой-то даже у еды был совершенно иной вкус, домашний такой, родной. Мы много ездили куда, но особенно запомнился отдых в санатории «Марат» в Ялте. Путевку я получила на работе, радовалась так, что наконец-то на море.

В комнаты нас селили по двое — тебя и совершенно незнакомого человека, кому как повезет. Мне вот очень повезло, и со мной жила приятнейшая женщина из Самары. Каждый день мы с ней наговориться не могли, засыпали под утро.

Мне кажется, в санаториях советских можно было любую болячку вылечить! Там и водные процедуры, и массажи, и грязевые ванны! У нас профильный был пансионат — сердечно-сосудистый. Я оттуда приехала как будто новым человеком. Тем, кто в Турции сейчас отдыхает, такое, наверное, и не снилось!

Галина, 74 года

На теплоходе музыка играет

«На теплоходах я много раз ездила. С отцом отправлялись в Грузию, Армению, Абхазию. Еще ездили в Брест, Хатынь и Минск. Из Ленинграда даже как-то была поездка в Петрозаводск, останавливались на острове Валаам, плыли по Ладожскому, Онежскому озерам. А однажды плыли по Волге от Москвы до Астрахани на теплоходе «Белая».

Заезжали во все города, что были по пути. Кормили нас хорошо: и завтрак был, и обед, и ужин. Танцы на палубе, буфет, кино показывали. Отдыхали на зеленых стоянках, это в речных круизах так называется остановка теплохода у причала вне города либо крупных населенных пунктов. Там есть пляжи и лесные зоны для прогулок на природе. Вот мы там купались, ловили рыбу, отдавали ее на теплоход, и нам из нее готовили обед. Очень нам понравилось, насыщенно получилось!

Жили мы в каютах, они там были первого, второго и третьего классов. Первый класс — это каюта на двоих с кроватями напротив друг друга, а у нас была — второго класса, тоже с двумя кроватями, но только располагались они, как в поезде, наверху и внизу. А так как мы детей еще с собой брали, за них пришлось доплачивать отдельно. Младший Андрюша спал со мной, а старший Саша — на надувном матрасе, но ему уж очень хотелось спать на верхней полке, так умолял, чуть не плакал.

Ну, мы ему разрешили, а ночью он свалился с этой верхней полки и прямо на отца, а Сашка-то ведь еще упитанный был, не легонький. Хохотали, в общем, всю ночь.

Людмила, 84 года

«Посмотришь на это все, как в музее»

«На курортах раньше было много магазинов, рынков. Платья, сарафаны на лямочках, купальники, полотенца на любой вкус и цвет. В то время в Подмосковье трудно было отыскать такое. А здесь все шили сами, поэтому цены были приемлемые. Мы закупились халатами хэбэшными для себя, родственников, соседей.

Для папки своего я привезла вельветовые ботинки со шнурками, сейчас бы это назвали кроссовками. У отца ноги болели, а обувь эта была мягкая, он только в них и ходил.

Из сувениров купили глиняные чашки, тогда все такие привозили. Больше всего мне запомнилась посуда из чешского стекла. Мы такое не покупали, уж очень дорого стоило, зато придешь, посмотришь на это все, как в музее».

Наталья, 63 года

«Было очень весело»

«Мы часто ходили в походы. Мне это очень нравилось. Вот, например, пошли однажды с родителями и с их друзьями. Они нас учили ставить палатки, как правильно их закреплять, натягивать, чтобы стояли, не заваливались от ветра. Мы брали мешки спальные, много одеял, чтобы положить на землю, чтобы спать было не холодно. Посуда у нас с собой была металлическая. В кастрюлях варили супы, гречневую кашу, с собой еще тушенку, конечно, брали.

Развлекали себя как могли. Было очень весело. Играли в бадминтон, волейбол, пионербол. Кто-то магнитофон с кассетами брал, кто-то — гитару. Особенно вечером любили под нее собираться у костра, песни пели. Иногда уходили в палатки и там в карты играли. Все было по-доброму, душевно, никто не ругался, не было скандалов. Да, разговаривали все громко, бывало, кричали, но это, например, во время игры какой-нибудь, когда победить очень хочется.

Анастасия, 41 год

«Сейчас все по-другому»

Шесть утра. Мне не спалось. Я же привыкла дома спать, а тут жестко или муравьи ползают, не помню уже. Смотрю, маме тоже не спится. Она мне сказала помыть ведро, где мы еду варили. Оно черное было от костра, мы его вместо котелка использовали. А ведро это чье-то было, поэтому надо было приводить в нормальный вид.

Я пошла на речку, а вода теплая-теплая, парное молоко, как будто кипяченая. И вот вокруг меня птицы поют, и я чищу это ведро около реки. Песком! Не моющими средствами, не губкой. Я просто брала песок в руку и терла, а потом речной водой это все смывала. Ведро оттиралось, и никаких химических средств у нас не было. Вот так песком чистили.

Сейчас, мне кажется, все по-другому. Недавно когда ходили в поход, решили сделать привал в общественном месте, там много очень людей было: и компании, и семьи большие и маленькие. Все смотрят друг на друга, обсуждают, кто, что жарит, все боятся с чужими разговаривать как будто.

А раньше если шло много компаний, не было никаких стеснений, все подходили друг к другу. Сейчас люди зажатые какие-то, боятся всего, стараются общаться с теми, с кем пришли, мне так показалось. А раньше не было у тебя спичек, подойдешь к другим, и потом они подходят, и вы общаетесь все вместе».

Анастасия, 41 год