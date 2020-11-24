Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала регион с худшими показателями по COVID-19. Им стала республика Крым, которая ранее была признана, самым популярным курортом. Ее слова передает РИА Новости.

Также в перечне числятся Республика Алтай, Еврейская автономная область, Вологодская область, Санкт-Петербург, Смоленская область, Пермский край и Ненецкий автономный округ.

По словам Поповой, властям субъектов с высоким уровнем заражений необходимо принять ограничительные меры. Поэтому в республике с 20 декабря по 15 января запрещено проведение корпоративов и банкетов, увеселительные заведения и общепит не будут работать с 22:00 до 8:00.