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Самый популярный курорт России оказался среди худших регионов по коронавирусу 

Lenta.ru 16 часов назад
Популярный курорт РФ признан худшим регионом по ковид
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
Республика Крым, ранее признанная самым популярным курортом России, оказалась в числе регионов страны с худшими показателями в ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.
Также в перечне числятся Республика Алтай, Еврейская автономная область, Вологодская область, Санкт-Петербург, Смоленская область, Пермский край и Ненецкий автономный округ.
По словам Поповой, властям указанных субъектов с наиболее высоким уровнем проникновения инфекции необходимо обратить особое внимание на принятие всех ограничительных мер, о которых неоднократно было сказано ранее.
Согласно последним данным, в Крыму зафиксировано более 14 тысяч случаев заражения COVID-19, при этом свыше 200 носителей инфекции скончались.
19 ноября сообщалось, что новые ограничительные меры в Крыму на период новогодних каникул, принятые на фоне пандемии коронавируса, встревожили представителей местного туристического бизнеса.
По решению местных властей, в республике с 20 декабря по 15 января будет запрещено проведение корпоративов и банкетов, увеселительные заведения и общепит не будут работать с 22:00 до 8:00.
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