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Сказочные места России для новогодних каникул 

Мария Грибова 1 час назад
Сказочные места России для новогодних каникул
Фото: depositphotos.com
Если вы еще не придумали, где будете отмечать новогодние праздники, то эта подборка для вас. «Рамблер» собрал самые красивые места для зимнего отдыха.

Алтай

Какую бы часть Алтая вы ни выбрали для путешествия, вы в любом случае останетесь в полном восторге. Местные советуют обязательно посетить Каракольские озера, Курайскую котловину, гору Белуха и замерзшие водопады Чуйского тракта. Также в поездку на Алтай многие путешественники берут горные лыжи, чтобы прокатиться по горам Малая Синюхина на курорте Манжерок и Тугая в Горно-Алтайске.

Хибины

На крупнейший массив на Кольском полуострове чаще всего приезжают, чтобы прокатиться на горнолыжных курортах «Кукисвумчорр» и «Большой Вудъявр». Но опытные путешественники посещают Хибины именно в период северного сияния, который начинается с середины октября и до начала ноября, а также с конца января по март. Еще местные жители обязательно советуют попробовать их легендарный десерт — «Снежинка в рафинаде».

Кострома

Несмотря на то, что Кострому называют родиной Снегурочки, здесь смогут хорошо провести время не только дети, но и взрослые. Младших членов семьи будут ждать экскурсии в Терем Снегурочки, Ледяную комнату и на лосеферму. А их родителей — дегустация оленины, пирожков с начинкой из мяса медведя и отменной медовухи.
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Отдых в России
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