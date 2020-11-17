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Как россияне гуляют в Турции в разгар второй волны пандемии

Диана Товсепова
10 часов назад
Турция все еще принимает российских туристов, несмотря на разгар второй волны эпидемии коронавируса. В отелях просят носить маски и с радостью селят отдыхающих из всех регионов РФ.
"Одним Из ярких впечатлений было посещение Галатской башни со смотровой площадкой обзором 360*. С высоты этой башни открываются великолепные виды на величественный Стамбул и Босфорский пролив, который соединяет 2 моря."
1/7 "Одним Из ярких впечатлений было посещение Галатской башни со смотровой площадкой обзором 360*. С высоты этой башни открываются великолепные виды на величественный Стамбул и Босфорский пролив, который соединяет 2 моря."
Фото: @alena_kalitka
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"Чайная с видом на миллион".
2/7 "Чайная с видом на миллион".
Фото: @nata_tomshina
Звезды "Дома-2" Дарья и Сергей Пынзари уже не первый год живут в Турции.
3/7 Звезды "Дома-2" Дарья и Сергей Пынзари уже не первый год живут в Турции.
Фото: @pinzar_sergei
"Можно было просто добавить воздушные шары на фотографии в фотошопе, но я решила не заморачиваться и сгонять в Каппадокию".
4/7 "Можно было просто добавить воздушные шары на фотографии в фотошопе, но я решила не заморачиваться и сгонять в Каппадокию".
Фото: @nastya_baben
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Теплые деньки все еще есть.
5/7 Теплые деньки все еще есть.
Фото: @katerina_alanya_turkey
Гулять по стамбульским улочкам любят все.
6/7 Гулять по стамбульским улочкам любят все.
Фото: @virineya_lam
Наблюдать за морем приятно даже осенью.
7/7 Наблюдать за морем приятно даже осенью.
Фото: @olga_photograw
При этом с августа 326 российских туристов, которые отдыхали в Турции, заразились коронавирусом. 11 человек скончались.
"Конечно, это печально. Но надо понимать, что все это на более чем миллион российских граждан, посетивших курорты Турции с начала августа этого года, когда было возобновлено авиасообщение", — объясняет российский посол в Турции Алексей Ерхов.
"Рамблер" разбирался, что сейчас делают российские туристы в похолодавшей Турции.
Отдых в России,Фото,Алексей Ерхов,Россия,Турция,
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