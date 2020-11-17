Турция все еще принимает российских туристов, несмотря на разгар второй волны эпидемии коронавируса. В отелях просят носить маски и с радостью селят отдыхающих из всех регионов РФ.
При этом с августа 326 российских туристов, которые отдыхали в Турции, заразились коронавирусом. 11 человек скончались.
"Конечно, это печально. Но надо понимать, что все это на более чем миллион российских граждан, посетивших курорты Турции с начала августа этого года, когда было возобновлено авиасообщение", — объясняет российский посол в Турции Алексей Ерхов.
"Рамблер" разбирался, что сейчас делают российские туристы в похолодавшей Турции.