На русских курортах появились «зимние пляжи» 

В курортных городах Краснодарского края начали обустраивать зоны отдыха для туристов на пляжах. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Кондратьев отметил: несмотря на то, что летний сезон официально завершился первого ноября, туристов на побережье по-прежнему очень много.
"Мы стараемся создать комфортные условия для круглогодичного отдыха. Поэтому главы некоторых курортных муниципалитетов уже начали обустраивать в межсезонье зоны отдыха. Устанавливают лавочки, беседки, деревянные настилы, чтобы наши гости могли комфортно отдохнуть на берегу, подышать морским воздухом, полюбоваться пейзажами. Уверен, такие места будут пользоваться спросом не только у туристов, но и среди местных жителей", — написал на своей официальной странице ВКонтакте Вениамин Кондратьев.
Первые зимние зоны отдыха появились на анапских и сочинских пляжах — здесь установили скамейки, настилы, беседки. Возможно, такой опыт станет примером для организации пляжного пространства в других городах.
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