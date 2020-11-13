Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Гороскопы
Игры
Работа
Еще

Россияне массово заинтересовались одним отечественным курортом

Диана Товсепова
2 часа назад
По данным туроператоров, Геленджик город войдет в тройку самых популярных курортов Краснодарского края в 2021 году. Об этом сообщается на портале Ассоциации туроператоров России.
Оказалось, что уже сейчас, на этапе раннего бронирования, спрос на отдых в Геленджике вырос в 2,5 раза.
Эксперты предполагают, что сезон там начнется раньше обычного — уже в конце апреля — и продлится чуть ли не до ноября. Разгар сезона прогнозируют на период с июня по сентябрь. Росту турпотока поспособствует и увеличение рейсов в аэропорт Геленджика из столицы и других регионов.
Следующим летом, как отмечается, стоимость турпакета в Геленджик начинается от 80 тысяч рублей на человека. В пакет войдут авиабилеты, трансфер, проживание в отеле и трехразовое питание.
Отдых в России,Видео,Краснодарский Край,Геленджик,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители