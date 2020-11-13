По данным туроператоров, Геленджик
город войдет в тройку самых популярных курортов Краснодарского края
в 2021 году. Об этом сообщается на портале Ассоциации туроператоров России.
Оказалось, что уже сейчас, на этапе раннего бронирования, спрос на отдых в Геленджике вырос в 2,5 раза.
Эксперты предполагают, что сезон там начнется раньше обычного — уже в конце апреля — и продлится чуть ли не до ноября. Разгар сезона прогнозируют на период с июня по сентябрь. Росту турпотока поспособствует и увеличение рейсов в аэропорт Геленджика из столицы и других регионов.
Следующим летом, как отмечается, стоимость турпакета в Геленджик начинается от 80 тысяч рублей на человека. В пакет войдут авиабилеты, трансфер, проживание в отеле и трехразовое питание.