Оказалось, что уже сейчас, на этапе раннего бронирования, спрос на отдых в Геленджике вырос в 2,5 раза.

Эксперты предполагают, что сезон там начнется раньше обычного — уже в конце апреля — и продлится чуть ли не до ноября. Разгар сезона прогнозируют на период с июня по сентябрь. Росту турпотока поспособствует и увеличение рейсов в аэропорт Геленджика из столицы и других регионов.