Российский турист Сергей Анашкевич рассказал, какие изменения произошли в аэропортах и самолетах из-за пандемии коронавируса. Об этом он написал в своем блоге TravelManiac. "Рамблер" делится историей путешественника.

Блогер часто летает по России. В последний раз он летел из Владивостока в Москву. По словам туриста, многие привычные для путешественников вещи резко изменились за последний год.

«Можно ли было себе представить еще год назад, что в самолет не будут пускать без маски или увидеть в проходе во время посадки человека, как в фильмах-катастрофах упакованного в белых защитный костюм?» — рассказал Сергей Анашкевич.

Все девять часов летевший с ним мужчина из Китая был одет в "противочумной костюм". А все пассажиры были вынуждены сидеть в масках. Еще больший дискомфорт, по мнению путешественника, испытывают бортпроводники:

«Я пообщался со своей знакомой стюардессой, она чуть не со слезами отзывается об этих перчатках: "Ты не представляешь, как страдают руки! Хоть увольняйся после длинных рейсов. Никакой крем не спасает…"».

У стюардесс также стало больше работы. Теперь они не только разносят еду и напитки, но и каждые три часа собирают маски у пассажиров, раздают им новые и проверяют, чтобы весь полет они были надеты.

Кроме того, многое изменилось в аэропортах. Например, если раньше пассажиров от самолета забирали на одном-двух автобусах, теперь в транспорте рядом не могут находиться более 20 человек, так как необходимо соблюдать дистанцию:

"В итоге, чтобы перевезти пассажиров с одного Airbus A320, нужно почти десяток автобусов! При этом на другие рейсы пассажиров везут, набив, как селедок в бочке. И пойди пойми эту логику".

Еще путешественник отметил, что теперь по аэропорту ходят волонтеры, однако никому непонятно, зачем они нужны и в каких ситуациях к ним обращаться.