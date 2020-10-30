Приведения России и где они обитают

Праздник Хеллоуин — день, когда люди обряжаются в «страшные» костюмы, которые должны отпугивать нечисть. Но современный Хеллоуин больше напоминает костюмированную вечеринку, тогда как оригинальный праздник восходит к мистическим традициям древних кельтов. Поэтому давайте вспомним легенды о русских призраках и местах их обитания, которые вы сможете посетить после снятия карантинных мер.

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Михайловский замок, Санкт-Петербург

Aleks G / Wikipedia

Красивый и одновременно мрачный замок, больше похожий на крепость, стал последним пристанищем российского императора Павла I. Монах-провидец Авель, по легенде оставивший после себя предсказания будущих катаклизмов в России , предрек императору Павлу I несвоевременную кончину, причем назвал точную дату. Предчувствуя заговор, Павел испугался предсказания Авеля, и вскоре переехал в свой новый дворец, строившийся целых 12 лет.

Ров и неприступные стены замка не смогли спасти Павла — в 1801 году император был убит в своей постели заговорщиками из числа приближенных. Павел I прожил в Михайловском замке всего 40 дней, но его дух до сих пор ночами блуждает по проклятым коридорам.

Усадьба Глинки, Лосино-Петровский

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Яков Брюс, происходивший из шотландского рода, был сподвижником императора Петра I. В России загадочного чужеземца считали колдуном и масоном. За заслуги перед Россией Брюсу была пожалована земля в селе Глинково для строительства имения. Брюс увлекался астрономией, травоведением и инженерией, потому для окружающих жителей села Глинково и вправду казался странной личностью. По слухам, отставной генерал-фельдмаршал занимался оккультизмом и алхимией.

После смерти Брюса усадьба переходила из рук в руки, каждый ее владелец разорялся, а в 1990-е под домом нашли тайные ходы. Посетители усадьбы утверждают, что рисунки на стенах и развешенные маски глядят на гостей и иногда подмигивают, а призрак бывшего хозяина Глинки теперь можно встретить на месте разрушенной Сухаревской башни в Москве, где Яков Брюс когда-то работал.

Дом 100 на улице Ленина, Калуга

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Пятиэтажка ранней сталинской эпохи, выполненная в духе конструктивизма, является одним из самых загадочных мест светлого города. Дом по улице Ленина мог стать вполне заурядным жильем для тружеников, если бы не был построен на фундаменте бывшей церкви. Более того, кирпичи церковных стен пошли на строительство других зданий в Калуге.

Считается, что по осени в дом номер 100 наведываются призраки монахов, чьи тела были похоронены здесь же, на церковном кладбище. В коридорах видятся темные фигуры в длинных одеяниях, раздается шум шагов и стук в двери. Говорят, животные жильцов ведут себя в это время очень тревожно.

Монастырь Иоанна Предтечи, Москва

Казалось бы, откуда в монастыре взяться призракам? Меж тем в монастыре Ионна Предтечи доживала свой век одна из самых одиозных женщин в истории России — боярыня Дарья Салтыкова , получившая прозвища Салтычиха и Людоедка. При жизни она отличалась невероятной жестокостью, лично избивала и пытала крепостных крестьян, ее жертвами стали 139 человек. После долгого суда Салтыкову лишили дворянского звания и заточили в подземную келью, где она провела 11 лет, а затем перевели в наземную тюрьму, где Салтыкова и умерла спустя еще 22 года.

По легенде дух мучительницы продолжает скитаться по территории монастыря, принося несчастье каждому, кто попадется ей на пути.

Дом купца Игумнова, Москва

Dieter Karner / Wikipedia

Красивый старинный особняк, ныне ставший частью посольства Франции, считается одним из самых мистических домов Москвы. Еще во время постройки дома в 1893 году его архитектор Николай Поздеев умер от туберкулеза, но есть легенда, что Поздеев проклял дома и застрелился из-за недовольства заказчика — купца Николая Игумнова, которого москвичи засмеяли за аляповатый вид здания.