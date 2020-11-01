Как получить деньги за путешествие по России осенью 

В России продлили возврат денег за путешествия по стране. Как и прежде, туристам возвращают 20% от стоимости путевки. Однако правила немного изменились после того, что было в августе. "Рамблер" рассказывает инструкцию, какие условия выполнить, чтобы получить кэшбек.

Что нужно делать

Если вы хотите поехать по России и получить часть возврата денег, необходимо зайти на специальный сайт, где собраны все предложения партнеров с кэшбеками. Там вы выбираете понравившийся отель и переходите на сайт туроператора, где и покупаете готовый тур. Оплатить путевку можно только с помощью карты "Мир". Предварительно ее надо зарегистрировать в программе лояльности на сайте платежной системы.

Есть еще пара правил. Тур оплачивается только онлайн и без предоплаты. Предоставить необходимо всю сумму. Кэшбек возвращается в течение пяти дней. Если вы отмените поездку6 то деньги вернут, а сумму кэшбека удержат.

Новые правила

Теперь туристы могут получить 20% от стоимости поездки, но эта сумма не должна превышать 20 тысяч. Раньше максимальная сумма кэшбека составляла 15 тысяч.

При этом, минимальную стоимость путевки отменили. Туры необходимо покупать в период с 21 по 28 августа, а сама поездка должна завершиться до 10 января 2021 года.

В августе туристы жаловались на то, что некоторые недобросовестные туроператоры поднимали цены таким образом, что с кэшбеком они не отличались от обычного. Теперь создана специальная горячая линия, куда можно позвонить и сообщить об агентствах, которые "накручивают" ценник.