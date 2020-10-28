Стали известны самые востребованные курорты Крыма 

Самым востребованным курортным поселком среди туристов в Крыму оказалась Оленевка. Об этом стало известно из результатов исследования онлайн-сервиса Tvil.ru, поступившем в редакцию «Ленты.ру»

Кроме того, по данным экспертов, в список популярных населенных пунктов по итогам лета 2020 года вошли поселки Николаевка, Мисхор, Черноморское, Морское и Межводное.

Как отметили аналитики, туристы бронировали отдых в курортных поселках Крыма на период от пяти до семи ночей и тратили на проживание в среднем от 1,9 до 3,2 тысячи рублей в сутки. Наиболее выгодным оказался отдых в Межводном (в среднем 1890 рублей в сутки), а самыми дорогими — в Мисхоре.