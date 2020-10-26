Местные раскрыли, что нельзя делать в Сочи

Бархатный сезон в Сочи в этом году затянулся, а туристы со всей страны не прекращают пребывать в город.

При этом, чтобы понять, какой на самом деле Сочи, стоит учитывать специфику местного турбизнеса.

Опытный турист рассказал, что не стоит делать в Сочи, арендуя жилье или пользуясь такси:

«Нельзя доверять бабушкам на вокзалах и снимать у них жильё. Обычно это будут ужасные условия проживания и достаточно дорогие цены. Дешевле на Booking или Airbnb можно найти и жилье будет опрятное. Это если для отдыха.

Нельзя ездить с «бомбилами» из аэропорта и вокзалов. Цены минимум в 3 раза дороже называют, чем такси Яндекс, Убер или Максим».

Другие пользователи сети поделились своими «лайфхаками»:

«Еще нельзя ехать в Сочи без больших денег, нельзя верить всему, что говорят торговцы, нельзя надеяться на хорошую погоду (в горах это фортуна). Кстати, жилье можно снимать и через авито.»;

«Не ходите по городу в купальниках или этих микро-шортах. Не раздражайте местных лишний раз…»;

«Не ешьте постоянно в столовых, за эти деньги можно и приличное кафе найти»;

«Не паркуйтесь, где попало. Эвакуаторы регулярно забирают машины»;

«Не орите матом на улице и не лезьте в разборки. Особенно с местными…».

Пользователи рассказали секреты и о местном вине:

«Нельзя покупать домашнее вино и чачу на улице. (Неизвестно из чего оно сделано, скорее всего различные порошки и спирт).

Есть даже шутка, что с 1 бутылки «домашнего» сочинского вина выносит нескольких здоровых мужиков сильнее, чем с водки.

Но домашние вина в Сочи есть, их обычно делают для себя и продают своим знакомым и по «сарафанному радио».

*Прим.ред. : орфография и пунктуация авторов сохранены.