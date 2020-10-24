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Туристы назвали лучшие города для осенних путешествий 

Газета.Ru и ещё 1 18 часов назад
Туристы назвали лучшие города для путешествий осенью
Фото: Газета.Ru
Опрос выявил предпочтения туристов для осенних путешествий. Об этом сообщает РИА "Новости".
Всего в исследовании участвовали 1 900 человек.
Так, 29% опрошенных заявили, что хотели бы отправиться в Санкт-Петербург осенью. Следом за ним по популярности идет Москва (17%), а замыкает тройку направлений — Казань (13%).
Кроме того, опрос определил, что лучшим городом для осеннего путешествия также считают Нижний Новгород и остов-на-Дону. На шестом месте топ с 5% оказался Волгоград.
На самом последнем месте рейтинга оказалась Пермь.
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