«Пришлось просить вымыть черный унитаз»

Российская туристка вернулась с отдыха на Кавказе и поделилась своими впечатлениями об одном из санаториев на курорте. "Рамблер" делится ее историей.

По словам туристки, вместе с мужем и детьми они поехали в Железноводск и остановились в санатории категории 4 звезды. Однако отдохнуть и заняться своим здоровьем им так и не удалось.

"Стройка под окнами целыми днями. Работает экскаватор, рушат старые стены корпуса, долбят. Администратор ничего сделать не может, а тихий час по закону совпадает с обедом в санатории, после которого начинаешь детей укладывать под грохот строительной техники. Окна не открыть - пыль столбом от работ", - пожаловалась россиянка.

Она рассказала, что их заселили в грязный номер с рваным постельным бельем и "обтрепанными" полотенцами:

"Заехав в номер, пришлось просить горничную вымыть чёрный унитаз. Номера пахнут старой мебелью и затхлостью".

Семья осталась недовольна и процедурами, которые им делали в санатории.

"Врачи некомпетентны, выполняют работу для галочки, да и приветливыми назвать их сложно", - поделилась туристка.

Кроме того, россиянка возмутилась отношением персонала к отдыхающим и несоблюдением чистоты во время пандемии: