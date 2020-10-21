«Пришлось просить вымыть черный унитаз»

Российская туристка вернулась с отдыха на Кавказе и поделилась своими впечатлениями об одном из санаториев на курорте. "Рамблер" делится ее историей.
По словам туристки, вместе с мужем и детьми они поехали в Железноводск
и остановились в санатории категории 4 звезды. Однако отдохнуть и заняться своим здоровьем им так и не удалось.
"Стройка под окнами целыми днями. Работает экскаватор, рушат старые стены корпуса, долбят. Администратор ничего сделать не может, а тихий час по закону совпадает с обедом в санатории, после которого начинаешь детей укладывать под грохот строительной техники. Окна не открыть - пыль столбом от работ", - пожаловалась россиянка.
Она рассказала, что их заселили в грязный номер с рваным постельным бельем и "обтрепанными" полотенцами:
"Заехав в номер, пришлось просить горничную вымыть чёрный унитаз. Номера пахнут старой мебелью и затхлостью".
Семья осталась недовольна и процедурами, которые им делали в санатории.
"Врачи некомпетентны, выполняют работу для галочки, да и приветливыми назвать их сложно", - поделилась туристка.
Кроме того, россиянка возмутилась отношением персонала к отдыхающим и несоблюдением чистоты во время пандемии:
"В лобби баре хамство и наплевательское отношение - бокалы с отпечатками чужих губ, грязные ложки... и это в период борьбы с коронавирусом".