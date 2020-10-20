Где отметить Новый год, если не откроют границы 

Несмотря на то, что до Нового года еще больше двух месяцев, россияне уже задумываются о том, где встретить праздник. Многие туристы уверены, — за границу в связи с пандемией коронавируса улететь не удастся, а потому путешественники планируют отдых на родине. "Рамблер" выбрал несколько мест в России, где можно встретить Новый год не хуже, чем за рубежом.

Камчатка

Отправиться на Камчатку — удовольствие не из дешевых. Однако, если в уходящем году вам удалось подкопить сбережений, сэкономив на путешествиях, полуостров, славящийся своей невероятной природой, — отличный вариант для новогодних каникул. Здесь вы можете пролететь на вертолете над Долиной гейзеров, искупаться в горячих источниках с видом на вулкан, а еще встретить Новый год первыми в России.

Шерегеш

Один из самых популярных горнолыжных курортов у россиян начинает принимать гостей уже в ноябре. Если вы не намерены встречать праздник у телевизора и жаждете экстремальных ощущений, Шерегеш идеально вам подходит. Впрочем, здесь найдутся развлечения и для тех, кто давным-давно не стоял на лыжах или сноуборде: профессиональные инструкторы помогут освоиться даже новичкам, а когда захочется отдыха, можно будет покататься на тюбингах, попариться в русской бане или отправиться на снегоходах в Азасскую пещеру.

Хибины

Встретить Новый год за Полярным кругом решится не каждый, но, если у вас хватит на это смелости и теплых вещей, вы будете вознаграждены, как минимум, северным сиянием. Остановиться лучше на базе отдыха "Куэльпорр" в самом сердце Хибин, а дальше отправляйтесь, куда душа пожелает. В Кировске, как и в Шерегеше, расположен отличный горнолыжный курорт, куда до пандемии стекались даже туристы из других стран. Кроме того, здесь можно организовать сафари на снегоходах, а еще попробовать оленину и котлеты из щуки.