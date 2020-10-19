«Местные имбецилы»: в Сети сравнили Сочи и Турцию

Россияне в Сети сравнивают "коронавирусный" отдых в Турции и в Сочи. Как выяснил "Рамблер", началось все с отзыва российской туристки, отдыхавшей на курорте Кушадасы на побережье Эгейского моря.

«Здесь природа как в Греции или Испании, много европейцев, мало русских. Для меня это плюс. Я устала от криков на пляже в Сочи и Крыму, горячей кукурузы и чурчхелы. Никто не знает русский язык. Никто к тебе не пристает. И это кайф», — отметила она.

При этом туристка добавила, что цены на турецком курорте даже ниже, чем в РФ, при том что «сервис даже рядом не поставить».

Некоторые высказали похожую позицию:

"Подход принципиально разный к туристам. Там — вы приехали и мы вам максимально все обеспечим, а тут — вы приехали и не выпендривайтесь, берите что есть"

"Как можно сравнивать — Недокурорт и настоящий курорт? Местные имбицилы только могут комнату с удобствами предложить. "

"Сочи был в 70-80ых, а сейчас фигня. В этом году пришлось съездить, потому что чартеры из дома отменили. Все— спасибо за "отдых", больше ни когда в этот бардак не приеду. А фото, конечно, красивые получаются".

При этом некоторые считают, что идеальность и несравнимость отдыха в Турции сильно преувеличены:

"Особенно про «никто к тебе не пристает». Интересно кто к ней в Сочи приставал? И если к ней в Турции никто не пристал — значит она страшная. Ибо там к красивым русским девкам обязательно турки пристанут. И в торговых местах там тебя задолбят поболее наших.

Везде есть свои плюсы и минусы. "

"Только в Турции за прогулки по набережной без маски штраф 1500евро, а в сочи можно без намордника…Только стоит помнить о том, что после возвращения из-за границы необходимо соблюдать 14 дней режима самоизоляции"

"Если есть деньги, то отели в Сочи ничем не хуже турецких. Нравится ездить к османам, которые всех светлых считают безотказными "Наташами" — пожалуйста. Толпы в Сочи нас уже достали, езжайте, но потом не просите вывозные рейсы".

* Прим.ред. : орфография и пунктуация авторов сохранены.