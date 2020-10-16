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Популярному курорту Крыма предсказали конец 

Диана Товсепова 6 часов назад
Популярному курорту Крыма предсказали конец
Фото: depositphotos.com
Туристическому потенциалу Севастополя пришел конец. Об этом рассказали эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) .
Как пояснили в АТОР, такое будущее курорту предсказывают из-за ужесточения ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. Так, ограничительные меры в городе ввели после того, как ежедневный прирост по случаям заражения ковидом превысил 30 человек. Поэтому власти Севастополя решили, что отели и прочие объекты смогут размещать туристов только при наличии справки об отсутствии коронавируса. Об этом объявил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.
Кроме того, власти полностью запретили проведение экскурсий и на две недели приостановили деятельность кинотеатров, театров и других зрительных площадок.
В связи с этим туроператоры заявили о том, что ожидают «быстрый спад» турпотока в Севастополь.
По их мнению, если подобные меры введут и на другие курорты Крыма, то туристы будут еще больше посещать Краснодарский край.
Ранее "Рамблер" сообщал, что туристка рассказала о рейсах в Крым.
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Отдых в России , Михаил Развозжаев , Ассоциация туроператоров России
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