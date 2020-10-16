Популярному курорту Крыма предсказали конец 

Как пояснили в АТОР, такое будущее курорту предсказывают из-за ужесточения ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. Так, ограничительные меры в городе ввели после того, как ежедневный прирост по случаям заражения ковидом превысил 30 человек. Поэтому власти Севастополя решили, что отели и прочие объекты смогут размещать туристов только при наличии справки об отсутствии коронавируса. Об этом объявил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев

Кроме того, власти полностью запретили проведение экскурсий и на две недели приостановили деятельность кинотеатров, театров и других зрительных площадок.

В связи с этим туроператоры заявили о том, что ожидают «быстрый спад» турпотока в Севастополь.

По их мнению, если подобные меры введут и на другие курорты Крыма, то туристы будут еще больше посещать Краснодарский край.