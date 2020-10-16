Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

За что можно получить штраф на российских пляжах 

Мира Маркина 2 часа назад
Как сообщают туроператоры, в этом году осень стала крайне жарким сезоном для курортных городов. Многие россияне только собираются отдохнуть на море, но прежде чем отправиться в отпуск, следует ознакомиться с правилами поведения на пляже, чтобы отдых не был омрачен штрафами.

Никаких шашлыков

А точнее — никаких костров на пляже. Если вы вздумаете развести огонь, вам грозит штраф от 1500 до 5000 рублей. Жарить шашлык и другие блюда разрешается только на мангале, да и то далеко не везде. Не забывайте о том, что власти регионов самостоятельно устанавливают правила противопожарной безопасности. К примеру, в некоторых местах шашлык разрешено готовить только на специально оборудованных для этого площадках.

Оставьте питомцев дома

Закона, запрещающего брать с собой на пляж собак и других питомцев, нет. Однако существуют нюансы, незнание которых может также привести к неприятным последствиям. Так, в общественном месте собака должна быть в наморднике и на поводке (штраф 500-2500 рублей). Вдобавок к этому, если животное испортит чье-то имущество или укусит кого-то, вам придется заплатить от 2300 до 2500 рублей, а в иных случаях на вас и вовсе могут завести дело.

Место автомобиля — на парковке

Многие предпочитают путешествие на автомобиле перелетам на самолете, и это действительно неплохая альтернатива. Однако следует помнить, что заезжать на пляж на машине запрещено. Ездить и парковаться можно лишь на дорогах с твердым покрытием и на специально оборудованных автостоянках. В противном случае, — штраф от 3000 до 4500 рублей.
Комментарии
Отдых в России , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бесплатные услуги в отелях, о которых знают не все
Бесплатные услуги в отелях, о которых знают не все
«Постоянно приходилось искать еду»: туристка об Алтае
«Постоянно приходилось искать еду»: туристка об Алтае
Загадка Аральского моря: куда оно делось
Загадка Аральского моря: куда оно делось
Видео
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
03:46
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
Новости путешествий
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
06:06
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
Новости путешествий
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
00:25
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
Новости путешествий
10 самых мистических озер планеты
10:28
10 самых мистических озер планеты
Новости путешествий
О чем стюардессы никогда не расскажут пассажирам
10:20
О чем стюардессы никогда не расскажут пассажирам
Новости путешествий
«Аэрофлоту» запретили летать в Шанхай
03:49
«Аэрофлоту» запретили летать в Шанхай
Новости путешествий
Почему в Антарктике запрещены исследования
11:15
Почему в Антарктике запрещены исследования
Новости путешествий
Россияне по-прежнему активно штурмуют Сочи
02:53
Россияне по-прежнему активно штурмуют Сочи
Отдых в России
Зачем опытные туристы берут боковую верхнюю у туалета
04:34
Зачем опытные туристы берут боковую верхнюю у туалета
Новости путешествий
12 секретов комфортного полета на самолете
04:46
12 секретов комфортного полета на самолете
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение