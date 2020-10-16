Как сообщают туроператоры, в этом году осень стала крайне жарким сезоном для курортных городов. Многие россияне только собираются отдохнуть на море, но прежде чем отправиться в отпуск, следует ознакомиться с правилами поведения на пляже, чтобы отдых не был омрачен штрафами.

Никаких шашлыков

А точнее — никаких костров на пляже. Если вы вздумаете развести огонь, вам грозит штраф от 1500 до 5000 рублей. Жарить шашлык и другие блюда разрешается только на мангале, да и то далеко не везде. Не забывайте о том, что власти регионов самостоятельно устанавливают правила противопожарной безопасности. К примеру, в некоторых местах шашлык разрешено готовить только на специально оборудованных для этого площадках.

Оставьте питомцев дома

Закона, запрещающего брать с собой на пляж собак и других питомцев, нет. Однако существуют нюансы, незнание которых может также привести к неприятным последствиям. Так, в общественном месте собака должна быть в наморднике и на поводке (штраф 500-2500 рублей). Вдобавок к этому, если животное испортит чье-то имущество или укусит кого-то, вам придется заплатить от 2300 до 2500 рублей, а в иных случаях на вас и вовсе могут завести дело.

Место автомобиля — на парковке

Многие предпочитают путешествие на автомобиле перелетам на самолете, и это действительно неплохая альтернатива. Однако следует помнить, что заезжать на пляж на машине запрещено. Ездить и парковаться можно лишь на дорогах с твердым покрытием и на специально оборудованных автостоянках. В противном случае, — штраф от 3000 до 4500 рублей.