Чем заняться туристу в Карелии

Большинство россиян знают о Карелии только то, что это край озер. Оказалось, что в этой республике не только красивая природа, но и множество других достопримечательностей с необычной историей. К тому же сейчас в Карелии стремительно развивается инфраструктура — от дорог до новых отелей и спа-курортов.

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О том, как изменилась республика, чем в ней можно заняться и что следует посетить помимо знаменитых озер, — в материале «Ленты.ру».

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Власть черта

Путешествие в Карелию началось с полета из официальной столицы в столицу культурную. Санкт-Петербург встретил нас нетипичной для себя погодой — палящим солнцем и голубым безоблачным небом. Отсюда нам предстояло преодолеть путь в 320 километров до небольшого старинного города Сортавала с населением всего 15 тысяч человек. Люди проживали в этих краях еще с древности, об этом говорят археологические находки каменного и железного веков, а некоторые найденные артефакты ученые даже относят к эпохе викингов.

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При этом первое упоминание города содержится в русско-шведском мирном соглашении 1468 года. Тогда он назывался Сортевала. Точная этимология названия до сих пор неизвестна, поэтому существует множество легенд и преданий о его происхождении. Во многих преобладают религиозные мотивы. Так, согласно одной из версий, монахи изгнали на территорию нынешнего города с острова Валаама злых духов, в связи с чем местные жители стали называть место «сортавала», что переводится как «власть черта» (финское sorta — черт, valta — власть).

Наша дорога до места назначения пролегала по живописной местности между Финским заливом и Ладожским озером. Добираться выпала возможность на новом Volkswagen Polo и первое, что удивило меня в Карелии, — это не красоты природы, а состояние дорог. До поездки мы морально готовились к грунтовке, ямам и серпантину, но ничего из перечисленного я не заметила. Трасса была абсолютно новая, поэтому в Карелию можно смело ехать на личном автомобиле.

Когда становится скучно в дороге, начинаешь обращать внимание на картину за окном. Пейзаж не менялся на протяжении десятков километров — сплошной хвойный лес с изредка выглядывающими березами. Причем деревья голые и тонкие, соответствующие суровой природе Карелии. В той части маршрута практически нет населенных пунктов, поэтому кроме как любоваться лесом и слушать шансон по радио (так как другие радиостанции тут просто не ловят), ничего не остается.

Спустя пару часов мы добрались до промежуточной остановки — отеля, в котором предстояло отведать изыски местной кухни. Смореброды с балтийской сельдью напугали больше всего, но на удивление оказались одним из самых вкусных блюд. Помимо них в меню были домашние грузди, картофельные оладьи с тартаром из лосося, уха со сливками и котлеты из фазана с моченой брусникой.

Вообще, брусника и рыба — главные ингредиенты практически всех карельских блюд. Кроме того, вдоволь здесь можно наесться и местной гастрономической жемчужиной — морошкой, которую неспроста называют царской ягодой, потому что в дореволюционное время без нее не обходилось ни одно застолье, а в каждом известном ресторане в меню всегда встречались квас или морс из морошки. Так что мясоедам в Карелии придется непросто, хотя тем, кто любит деликатесы, повезло: еще одна изюминка здешней кухни — это сосиски из оленины.

Скалы в море

Во время поездки до финальной точки в глаза начали бросаться необычные названия населенных пунктов: Лумиваара, Лахденхопья и даже Ихала заставляли думать, что ты находишься уже не в России. И по радио вместо русской речи стала вдруг звучать финская. Неудивительно, ведь на территории Карелии долгое время проживали финно-угорские племена.

В реальность возвращают пятиэтажки, деревянные покосившееся дома и вывески супермаркетов «Магнит». Все города, которые проезжаешь, будто застыли в СССР, даже автобусы там курсируют еще советских времен. «Как будто вернулся в молодость», — сказал пассажир на соседнем сиденьи, фотографируя очередной полуразваленный дом.

Путешествие закончилось быстро — хорошая трасса и двигатель мощностью 110 лошадиных сил позволяли разгоняться до приличных скоростей. Главная особенность Карелии — огромное количество озер. Такого соотношения суши и водной поверхности нет больше нигде в России. Вид на одно из них открывался даже из номера отеля, уже в Сортавале.

Здесь есть программа на любой вкус: экстремалы могут отправиться на водопад Белые мосты на реке Кулисмайоки и прокатиться над ним на zip-line, чтобы полюбоваться природой с высоты птичьего полета. Помимо него активным туристам предлагается посетить горный парк «Рускеала», где путешественники исследуют подземные пещеры и скалы на лодках.

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Те же, кто предпочитает не грести веслами, а любоваться красотами природы, рекомендуют отправиться в поездку по Ладожскому озеру на небольших катерах, рассчитанных на десять человек. На катере лучше садиться снаружи, несмотря на холодный ветер, чтобы успеть сделать красивые кадры озера и посмотреть на необычные острова. Национальный парк «Ладожские шхеры» — это архипелаг, на котором сосредоточено около 650 скалистых островов и высоких обрывистых скал.

Шхеры — слово скандинавского происхождения и буквально обозначает «скала в море». Прямо из этих безликих серых каменных глыб растут деревья и цветы, которые будто оживляют их. Рифовые горы уходят глубоко под воду ровно на столько, на сколько возвышаются. Местные обращают наше внимание на расщелины между ними: часто в них селятся бобры. Нам удалось увидеть одного из них.

Не для туристов

После заплыва вокруг скал можно добраться до другой, не менее интересной части архипелага — группы островов с настолько необычным покрытием, что вполне можно спутать их с путешествием на другую планету. Капитан катера искусно прошел между двумя каменными клочками суши и пришвартовался возле одного из них. Он посоветовал погулять по острову, поскольку с разных его сторон открываются совершенно не похожие друг на друга пейзажи.

Он не обманул. С одной стороны каменного островка открывался вид на бескрайнее Ладожское озеро, больше похожее на спокойное море, а с других — на скалы, из которых прорастают деревья и кустарники. При этом остров не круглый и не овальный: у него есть ответвления, поэтому его форма ассоциируется скорее с чернильной кляксой. А ямы разных форм и глубины на его поверхности напоминают кратеры Луны.

Если статичные пейзажи и шхеры Карелии покажутся кому-то безликими, то здесь есть и другое необычное развлечение — зоопарк под открытым небом, в котором туристы встречаются с ламами, альпака, ланями, маралами, козами, пятнистыми оленями, косулями и другими видами редких животных и птиц.

Мне же не хватило дикой и спокойной северной природы, поэтому я не упустила возможности прокатиться на сапборде по озерам. Сап можно арендовать в пунктах проката, а некоторые отели предоставляют их всем проживающим бесплатно. Справиться с сапбордом сможет даже ребенок, это не серфинг и не безумные аттракционы российских югов. Здесь нужно грести одним веслом, а затем просто сесть на доску и наслаждаться.

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Чтобы увидеть настоящую, не туристическую Карелию, на пути в Санкт-Петербург нужно уезжать с трассы A121 на серпантин, в сторону поселка Ихала. Здесь расположены деревни — например, Костамоярви и Аккахарью, состоящие из двух-трех деревянных избушек. Возле таких домов старики продают местные продукты — мед, ягоды, грибы и различные настойки, дешевизна которых повергает в шок. Стихийные точки продаж иногда встречаются и вдоль трасс.

Кстати, отказываться от покупки, если у туристов нет наличности, не стоит. Карельские бабушки идут в ногу со временем и всем туристам диктуют свой номер, который привязан к банковской карте. «Мы пенсии уже давно получаем на карточки!» — возмущаются они, когда путешественники удивляются их продвинутости.

Город ангелов

По дороге в аэропорт мы отметили на карте еще одну интересную точку — Яккиманскую кирху в городе Лахденпохья. Путь до нее пролегал через лес и цветочные поля. Оригинальное немецкое значение слова «кирха» — церковь, но обычно оно используется для обозначения лютеранских культовых зданий.

Наша кирха — это обычное кирпичное сооружение, построенное в 1851 году знаменитым архитектором Карлом Энгелем и частично разрушенное пожаром в 1977 году. Особенность Яккимы в том, что с высоты птичьего полета видно, что она имеет форму креста. Церковь вмещает в себя три тысячи человек, поэтому в военное время в ней был лагерь военнопленных, а вокруг храма стоял забор из колючей проволоки. Позже здание кирхи использовали в качестве общежития и склада.

Сегодня же кирха славится своей выставкой «Город ангелов» — трогательные скульптуры из дерева, расположенные внутри постройки, вызывают у посетителей самые теплые эмоции. У каждого монумента своя роль: первый ангел принимает заказ на детей, другой собирает урожай, а третий доставляет его в виде аиста. Многие посетители верят в положительную энергетику места и даже оставляют здесь записки с желаниями.

Кстати, для того, чтобы поездка прошла гладко, лучше выбирать трассы, а не грунтовки. Тем более в Карелии сейчас отличные дороги, а в былые времена у туристов не было и этого.

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На обратном пути мчаться уже не хочется — Карелия заражает своей размеренностью и спокойствием. Да и разгоняться можно не на каждой машине. Обратно мы тоже ехали на обновленном Volkswagen Polo, но другой комплектации: теперь мощность двигателя составляла всего 90 лошадиных сил вместо 110. Например, если захочется обогнать плетущийся грузовик, ничего хорошего из этого не выйдет — такая мощность не позволяет выполнить маневр быстро.