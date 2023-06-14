Лучшие пляжи Краснодара
Бесконечно можно смотреть на три вещи: на огонь, на то, как вам готовят шаурму, и на Карасунские озера.
Озеро, расположенное неподалеку от главного корпуса Кубанского государственного университета – лучшее место для уединения и поиска гармонии с природой почти в сердце города.
Затон, река Кубань
Лучшее место для того, чтобы провожать кубанские закаты. Рядом с Дворцом спорта «Олимп» есть скейт-парк, граффити-парк и спуск к воде. Здесь будет приятно прогуляться по берегу с видом на залив реки Кубань и город.
Пляж рядом с Тропой здоровья, река Кубань
Находится недалеко от Затона, но людей здесь гораздо меньше. Сейчас, когда нет обильных осадков, песчаный пляж стал особенно широким. А значит, самое время встретиться здесь с друзьями, чтобы вместе смотреть на Адыгею на другом берегу. Задержаться до наступления темноты и можно увидеть звездное небо над Краснодаром и почувствовать себя героем фильма.
Лесопарк на Гидрострое, река Кубань
По уровню схожести с киношными декорациями вполне может соревноваться с пляжем из предыдущего пункта. Живописный песчаный пляж, на котором, как и на других общественных пляжах города, нельзя купаться, зато можно устроить пикник или придаться думам о великом.
Солнечный остров, озеро Старая Кубань
Любимое место отдыха для многих жителей Черемушек и ближайших микрорайонов. Если не хочется сидеть в кафе или кататься на аттракционах, достаточно просто углубиться в парк. Там можно насладиться единением с природой или порыбачить – Солнечный остров одно из лучших мест в Краснодаре для этого. Кстати, мы уже собрали 10 советов новичкам, в том числе о том, как поймать редкую рыбу на Солнечном острове.