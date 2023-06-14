Лучшие пляжи Краснодара

Бесконечно можно смотреть на три вещи: на огонь, на то, как вам готовят шаурму, и на Карасунские озера.

Озеро, расположенное неподалеку от главного корпуса Кубанского государственного университета – лучшее место для уединения и поиска гармонии с природой почти в сердце города.

Затон, река Кубань

Лучшее место для того, чтобы провожать кубанские закаты. Рядом с Дворцом спорта «Олимп» есть скейт-парк, граффити-парк и спуск к воде. Здесь будет приятно прогуляться по берегу с видом на залив реки Кубань и город.

Пляж рядом с Тропой здоровья, река Кубань

Находится недалеко от Затона, но людей здесь гораздо меньше. Сейчас, когда нет обильных осадков, песчаный пляж стал особенно широким. А значит, самое время встретиться здесь с друзьями, чтобы вместе смотреть на Адыгею на другом берегу. Задержаться до наступления темноты и можно увидеть звездное небо над Краснодаром и почувствовать себя героем фильма.

Лесопарк на Гидрострое, река Кубань

По уровню схожести с киношными декорациями вполне может соревноваться с пляжем из предыдущего пункта. Живописный песчаный пляж, на котором, как и на других общественных пляжах города, нельзя купаться, зато можно устроить пикник или придаться думам о великом.

Солнечный остров, озеро Старая Кубань