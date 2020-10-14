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В Крыму заявили о небывалом спросе на отдых в осенний период

РИА Новостииещё 6
4 часа назад
Беспрецедентный спрос на отдых в осенний период зафиксирован в Крыму, в октябре загрузка по целому ряду объектов размещения достигла 90% и выше, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
"Мы наблюдаем беспрецедентный спрос и высокие показатели по загрузке объектов размещения. В сентябре в Крыму отдохнуло более 1 миллиона человек, что на 40% больше, чем в сентябре прошлого года. Судя по всему, октябрь будет также крайне успешным, поскольку по целому ряду объектов размещения загрузка достигает 90% и даже 100% в некоторых случаях",
- сказал РИА Новости Волченко.
Министр подчеркнул, что достаточно хорошие перспективы по спросу на отдых в Крыму также складываются на ноябрь и декабрь.
По его словам, Крым - это традиционный курорт по лечению и реабилитации заболеваний, связанных с дыхательной системой. И в целом у региона серьезная лечебно-оздоровительная база.
"А это как раз то, что сейчас актуально для страны на фоне пандемии. С одной стороны, для туристической сферы Крыма это возможность продлить сезон, с другой - серьезная ответственность, потому что, как и говорилось ранее, главное в курортном сезоне 2020 года – это безопасность гостей и жителей Крыма",
- отметил Волченко.
Отдых в России,Вадим Волченко,РИА Новости,Республика Крым,
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