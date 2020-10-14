Министр подчеркнул, что достаточно хорошие перспективы по спросу на отдых в Крыму также складываются на ноябрь и декабрь.

По его словам, Крым - это традиционный курорт по лечению и реабилитации заболеваний, связанных с дыхательной системой. И в целом у региона серьезная лечебно-оздоровительная база.