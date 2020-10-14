"Мы наблюдаем беспрецедентный спрос и высокие показатели по загрузке объектов размещения. В сентябре в Крыму отдохнуло более 1 миллиона человек, что на 40% больше, чем в сентябре прошлого года. Судя по всему, октябрь будет также крайне успешным, поскольку по целому ряду объектов размещения загрузка достигает 90% и даже 100% в некоторых случаях",
"А это как раз то, что сейчас актуально для страны на фоне пандемии. С одной стороны, для туристической сферы Крыма это возможность продлить сезон, с другой - серьезная ответственность, потому что, как и говорилось ранее, главное в курортном сезоне 2020 года – это безопасность гостей и жителей Крыма",